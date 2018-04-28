В Госдуму внесен законопроект о таможенном регулировании

«Цель законопроекта — приведение российского законодательства в области таможенного регулирования и таможенного дела в соответствие с международными договорами, составляющими право Евразийского экономического союза . Законопроектом регулируются отношения, связанные с ввозом и вывозом товаров, их перевозкой под таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, взиманием и уплатой таможенных платежей. Предусматривается переход к принципам и технологиями «электронной таможни», — говорится в сообщении.

Также, в частности, предлагается сократить сроки выдачи предварительных решений о стране происхождения товаров и о классификации товара, существенно расширить перечень случаев освобождения от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей, реализовать таможенную процедуру свободного склада, упростить процедуру идентификации товаров в продуктах их переработки.