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В Госдуму внесен законопроект о таможенном регулировании
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В Госдуму внесен законопроект о таможенном регулировании 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о таможенном регулировании. Об этом сообщил сайт правительства.
«Цель законопроекта — приведение российского законодательства в области таможенного регулирования и таможенного дела в соответствие с международными договорами, составляющими право Евразийского экономического союза. Законопроектом регулируются отношения, связанные с ввозом и вывозом товаров, их перевозкой под таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, взиманием и уплатой таможенных платежей. Предусматривается переход к принципам и технологиями «электронной таможни», — говорится в сообщении.
Также, в частности, предлагается сократить сроки выдачи предварительных решений о стране происхождения товаров и о классификации товара, существенно расширить перечень случаев освобождения от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных платежей, реализовать таможенную процедуру свободного склада, упростить процедуру идентификации товаров в продуктах их переработки.
Проект подготовлен Минфином России.
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