Дарья Мельникова, Ксения Шипилова и Анастасия Смирнова на благотворительной барахолке 

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Дрейк выпустил форму для старшеклассников в Майами

Названа самая популярная порноактриса на Pornhub. И это не Саша Грей!

Ответ хейтерам! Селена Гомес показала, что ест по вечерам. И это очень калорийно!