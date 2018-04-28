Дарья Мельникова, Ксения Шипилова и Анастасия Смирнова на благотворительной барахолке 

Кто: Дарья Мельникова, Ксения Шипилова, Анастасия Смирнова, Ксения Шипилова, Лина Дембикова, Дарья Повереннова и многие другие.
Что: Четвертая Благотворительная Барахолка.
Где: Отель «Балчуг Кемпински», Москва.
Когда: 22.04.2018.
Люди говорят: В Москве в отеле «Балчуг Кемпински» состоялась четвертая Благотворительная Барахолка проекта «Делись добром, Москва!». В этот день можно было приобрести вещи от Louis Vuitton, Pe for Girls, Rasario, Swarovski, Anastasia Zadorina, Aleksander Siradekian, Victoria Andreyanova, Эконика, Amova Jewelry, I AM Studio и другие. Всего за время барахолки удалось собрать почти 4 миллиона рублей, все они были переданы детскому хоспису «Дом с маяком».
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/darya-melnikova-kseniya-shipilova-anastasiya-smirnova-kseniya-shipilova-lina-dembikova-darya-poverennova/