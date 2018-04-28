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В России предложили урезать зарплаты депутатов до средних по стране
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В России предложили урезать зарплаты депутатов до средних по стране 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. На рассмотрение нижней палаты парламента России внесен законопроект, предусматривающий приравнять заработную плату сенатор и депутатов к средним показателям по стране — примерно 35 тыс. руб, сообщает RT на русском.
Авторами документа стали лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и его однопартиец Олег Нилов. Законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы.
"Законопроект предлагает закрепить, что денежное вознаграждение для членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы устанавливается в размере средней заработной платы по России, которая в 2016 году составила порядка 35 тыс. рублей", — указывается в пояснительной записке.
Кроме того, авторы предложения хотят отменить «необоснованные привилегии» по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению для чиновников. «Принятие законопроекта позволит существенно сократить расходы федерального бюджета на содержание парламентского корпуса», — уверены составители законопроекта.
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