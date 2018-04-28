АСИ покажет «неожиданный» рейтинг регионов на ПМЭФ 

Фото: Пресс-служба АСИ Москва, 28 апреля — «Вести. Экономика». Агентство стратегических инициатив обещает продемонстрировать «неожиданные результаты» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России на Петербургском международном экономическом форуме.
Об этом сообщили в пресс-службе АСИ. По итогам заседания рейтингового комитета агентства, прошедшего 27 апреля, глава АСИ Светлана Чупшева отметила: «Результаты рейтинга этого года станут для всех неожиданными».
Как отмечается, ряд российских регионов, которым ранее не удавалось показать высокие результаты, смогли существенно улучшить свои позиции в рейтинге инвестиционного климата.
В рейтинге АСИ, составленном в 2017 г., на общих условиях участвовали все регионы РФ. Лидерами рейтинга состояния стали Татарстан, Чувашия и Москва. Татарстан в течение 3 лет подряд сохраняет лидерство в рейтинге. 4-ое место в рейтинге 2017 г. заняла Тульская область, на 5-ом месте — Калужская область. В топ-10 регионов с лучшим инвестиционным климатом, по оценкам АСИ, также вошли Тюменская область, Краснодарский край, Воронежская, Московская и Ульяновская области.
Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно с 1997 г. В этом году ПМЭФ пройдет 24–26 мая. Основной темой форума в этом году является создание «экономики доверия» между игроками рынка, населением и государством.