АСИ покажет «неожиданный» рейтинг регионов на ПМЭФ

Об этом сообщили в пресс-службе АСИ. По итогам заседания рейтингового комитета агентства, прошедшего 27 апреля, глава АСИ Светлана Чупшева отметила: «Результаты рейтинга этого года станут для всех неожиданными».

Как отмечается, ряд российских регионов, которым ранее не удавалось показать высокие результаты, смогли существенно улучшить свои позиции в рейтинге инвестиционного климата.

Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно с 1997 г. В этом году ПМЭФ пройдет 24–26 мая. Основной темой форума в этом году является создание «экономики доверия» между игроками рынка, населением и государством.