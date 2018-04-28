Ещё
АСИ покажет «неожиданный» рейтинг регионов на ПМЭФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АСИ покажет «неожиданный» рейтинг регионов на ПМЭФ 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Пресс-служба АСИ  Москва, 28 апреля — «Вести. Экономика». Агентство стратегических инициатив обещает продемонстрировать «неожиданные результаты» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России на Петербургском международном экономическом форуме.
Об этом сообщили в пресс-службе АСИ. По итогам заседания рейтингового комитета агентства, прошедшего 27 апреля, глава АСИ Светлана Чупшева отметила: «Результаты рейтинга этого года станут для всех неожиданными».
Как отмечается, ряд российских регионов, которым ранее не удавалось показать высокие результаты, смогли существенно улучшить свои позиции в рейтинге инвестиционного климата.
В рейтинге АСИ, составленном в 2017 г., на общих условиях участвовали все регионы РФ. Лидерами рейтинга состояния стали Татарстан, Чувашия и Москва. Татарстан в течение 3 лет подряд сохраняет лидерство в рейтинге. 4-ое место в рейтинге 2017 г. заняла Тульская область, на 5-ом месте — Калужская область. В топ-10 регионов с лучшим инвестиционным климатом, по оценкам АСИ, также вошли Тюменская область, Краснодарский край, Воронежская, Московская и Ульяновская области.
Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно с 1997 г. В этом году ПМЭФ пройдет 24–26 мая. Основной темой форума в этом году является создание «экономики доверия» между игроками рынка, населением и государством.
Вести Экономика: последние новости
Шоковый метод против Русала МИД: США давят на ЕС по "Северному потоку-2" Миллер: потребности человечества в газе растут
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД объяснил отсутствие РФ в договоре по Корее210
США поставили Европе ультиматум
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом251
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением77
Сели все: гаишников покарали за прокурора59
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение