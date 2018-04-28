АСИ обещает «неожиданные результаты» инвестрейтинга регионов, который презентуют на ПМЭФ

"Результаты рейтинга этого года станут для всех неожиданными", — сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева по итогам заседания Рейтингового комитета, ее слова приводит пресс-служба.

В АСИ отметили, что высокие позиции в рейтинге заняли ряд регионов, которые до этого не показывали хороших результатов. Кроме того, в АСИ также отметили, что методология расчета рейтинга не менялась несколько лет и в будущем она может быть изменена «с учетом новых приоритетов и государственных задач, которые стоят на сегодняшний день — цифровизация, улучшение качества жизни людей и других».

О рейтинге

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

В 2017 году в рейтинге на общих условиях приняли участие все регионы России. 51 из них продемонстрировал общий рост интегрального показателя по сравнению с прошлым годом.

О форуме

Петербургский международный экономический форум является ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В 2018 году форум пройдет 24-26 мая.