АСИ обещает «неожиданные результаты» инвестрейтинга регионов, который презентуют на ПМЭФ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) обещает «неожиданные результаты» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, который будет презентован на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
"Результаты рейтинга этого года станут для всех неожиданными", — сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева по итогам заседания Рейтингового комитета, ее слова приводит пресс-служба.
В АСИ отметили, что высокие позиции в рейтинге заняли ряд регионов, которые до этого не показывали хороших результатов. Кроме того, в АСИ также отметили, что методология расчета рейтинга не менялась несколько лет и в будущем она может быть изменена «с учетом новых приоритетов и государственных задач, которые стоят на сегодняшний день — цифровизация, улучшение качества жизни людей и других».
О рейтинге
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
В 2017 году в рейтинге на общих условиях приняли участие все регионы России. 51 из них продемонстрировал общий рост интегрального показателя по сравнению с прошлым годом.
Лидерами национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России в 2017 году стали Татарстан, Чувашия и Москва. Татарстан третий год подряд возглавил рейтинг. Четвертое место в рейтинге заняла Тульская область, пятое — Калужская. Далее в десятке расположилась Тюменская область, Краснодарский край, Воронежская, Московская, Ульяновская области. Во второй десятке — Тамбовская, Костромская области, Башкирия, Липецкая, Владимирская, Ростовская области, Санкт-Петербург, Мордовия, Ивановская и Ленинградская области.
О форуме
Петербургский международный экономический форум является ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В 2018 году форум пройдет 24-26 мая.