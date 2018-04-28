Вместо капремонта подвала — новая крыша. На что тратят взносы жителей?

На общем собрании жильцы могут решить, что именно в доме ремонтировать в первую очередь, иначе местные администрации с Фондом капремонта (ФКР) выберут за них. Порой складывается впечатление, что в этом выборе — никакой логики.

Откуда в подвале вода?

Например, в доме по ул. Лескова, 30, в Калининграде разрушается фундамент, но ФКР решил в первую очередь чинить крышу и электросети. Дом — в плане на 2018 г.

«У нас в подвале несколько лет стоит вода, — говорит жительница дома Светлана Белинская. — Нанимали мастеров, заменили участок канализационной трубы в подвале, в ней были дыры величиной с яблоко. Сказали, что под землёй труба развалилась, но они её сделать не могут. Из-под пола в подвале бьёт ручеёк. Стена крошится. Дом садится на угол. У меня разница в высоте стен уже около 15 см.»

Строение довоенное. По данным ФКР, его износ — 62%. С 1973 г., когда Белинские сюда заселились, не было капремонта. Хотя почти 40 лет платили взносы на него ЖЭУ. Сейчас домом никто не управляет… Жильцы хотят, чтобы сначала высушили подвал и укрепили фундамент. Зачем им новая крыша, если дом рухнет вместе с ней? На днях в дом выезжала бригада «Водоканала». По их мнению, проблемная труба относится к внутридомовым сетям, значит, её должны чинить за счёт программы капремонта.

«Предложения по капремонту на этот год собственникам направляли в марте 2017 г., — говорят в ФКР. — Но жильцы собрание не провели и свои предложения не представили. Поэтому горадминистрация приняла решение о проведении ремонта в соответствии с региональной программой и предложениями регионального оператора. На объект выезжали с обследованием в 2017 г. Инженер фонда решил, что необходим капремонт крыши и, из-за возможного нарушения системы канализации, капремонт подвала. Очерёдность ремонта конструктивов дома определяется автоматически. И поскольку нормативные сроки эксплуатации крыши значительно меньше, чем фундамента, программа выбрала сначала ремонт крыши. В акте тех— обследования дома отмечено, что несущие конструкции (фундамент) — в ограниченно работоспособном состоянии. По результатам торгов и исполнения капремонтов 2018 г., ожидается экономия, средства направят на ремонт фундамента дома по ул. Лескова, 30-32».

О замене труб в подвале в ответе на наш запрос не говорится. К слову, из 765 видов работ по капремонтам, запланированных на этот год по региональной программе, 250 — крыши, 108 — фасады, 278 — электрика, 110 — лифты, 19 — иные.

Как следят за качеством?

Почти треть всех обращений жителей по ЖКХ в региональный Центр общественного контроля — по капремонту. Многие недовольны, что их дом включили в программу только через 20-25 лет. На окраинах Калининграда и по области многие из таких домов малопригодны для проживания.

Если ваш дом разваливается, а ремонт назначен на какой-нибудь 2034 г., проверьте: возможно, в ФКР неверные сведения. Тогда жильцы должны сами подать в фонд свежую информацию. Чтобы ускорить ремонт, нужно предоставить историческую справку о годе постройки дома, которая докажет, что он старше 1945 г. (её можно взять в музее или архиве); документ, подтверждающий, что у дома более высокий процент износа; техпаспорт здания. Программу каждый год актуализируют: перетасовывают дома в очереди, согласно новым данным. Утвердить очередную её редакцию планируют во втором полугодии 2018 г.

«Мы столкнулись с тем, что когда начинают ремонт, часто или смета вырастает, или дом должен уйти на реконструкцию с расселением. Вопрос: как же тогда делали техобследование? И что это за качество планирования, из-за которого дома могут не дожить до капремонта?» — возмущаются эксперты Центра общественного контроля.

Вот один из примеров: на сайте ФКР — информация о доме на Фурманова, 1, в Советске: 33% износа, исправный. На деле всё не так.

«Под моей квартирой — вода, — говорит жительница первого этажа Тамара Жигало. — Она уже проникает в жилище. Дом с моей стороны весь в трещинах. Раньше они были только на стене, теперь — и на потолке. Обои от стен отваливаются, окна не могу поставить. Боюсь, если трону — всё рухнет. Под дом заведена ливнёвка, она переполняется, и вода заливает подвал. Фундамент напитан влагой, здание трещит по швам!

Сначала дом стоял в очереди на капремонт на 2034 г., а год постройки значился, как 1985-й, видно, из-за того, что такая дата почему-то была вписана в техпаспорт. Тамара Николаевна нашла старинные фото с домом. В музее добыли справку, что года постройки — 1908 -1917. Тогда ФКР перенёс некоторые виды работ на 2021 г.»

В 2006-м было предписание от жилинспекции: сделать капремонт. Но, по словам жильцов, сделали только фасад с парадной стороны. Жильцы куда только ни писали, жалобы спускают в муниципалитет, и ничего не делается.

«Денег у них нет! Зато фонтан вон какой возле моего дома отгрохали, и сижу я в своём болоте и смотрю на этот фонтан», — чуть не плачет пенсионерка…

Вопросы вызывает и качество работ. Залитие жильцов во время ремонта — обычное дело. Когда подобное случилось в центре Калининграда, писали все СМИ. Во время ремонта «кукольных» домиков на Ленинском пр-те жильцов заливало и дождями, и водой из труб. Свежий ремонт не везде продержался до ЧМ. На фасадах появились подтёки, посыпалась штукатурка.

В Центре общественного контроля говорят, ФКР высоко задрал планку по освоению денег, а ремонтом занимается полтора десятка компаний (в реестре организаций, привлекаемым к капремонтам, на сайте ФКР, — 50 фирм). Остальных до этого сладкого пирога не допускают. Подрядчики не успевают. Контроль качества ремонта — тоже платная услуга, для оказания которой нанимают организации. К примеру, контроль качества монтажа электросетей более 200 домов Калининграда обойдётся в 1,1 млн руб. А стройконтроль ремонтов в Гвардейске — в 174,4 тыс. руб.

По мнению общественников, программа капремонта не обеспечена деньгами до конца реализации. Взносов жителей не хватит на всю очередь, так как позже начнётся капремонт домов с большой этажностью и большими затратами. А бюджет вкладывать не хочет. Есть решение Конституционного суда: дома, не отремонтированные до приватизации, подлежат капремонту за счёт прежнего собственника — муниципалитета. К примеру, за администрацией облцентра образовался таким образом долг на сотни млн руб. Крупные долги в Черняховске , Советске, Балтийске . Жители выиграли суды, но муниципалитеты выполнять решения не спешат. Получается, что все, сдающие в общий котёл, оплатят и ремонты, за которые должен платить бюджет? Местные власти говорят: денег нет. Но тогда нужно просить у региона. Если и там нет — выше. Этого не делают. Получается, действуют «двойные стандарты»: если житель не платит взносы на капремонт — попадает в должники, не получает субсидий на оплату ЖКУ и лишается имущества за долги. А власти за неисполнение решений судов не отвечают.

Как исправить программу?

«Идея программы капремонта — правильная, — говорит директор регионального Центра общественного контроля Сергей Шерстюк . — Но первыми включать в неё нужно было дома начиная с 2000 г. постройки. А старый жилфонд, который люди приватизировали в ужасном состоянии, должны были отремонтировать за счёт государства, как и положено по закону, и только потом включать в программу. Действующую программу капремонта нужно обязательно пересматривать, исходя из реального технического состояния жилфонда. И оценивать его необходимо лицензированным экспертам, а не сотрудникам ФКР. Иначе через несколько лет определённое количество домов перейдёт в разряд аварийных.

Облдума должна предусмотреть в бюджете деньги на ремонт домов по решениям судов, в том числе по решению Конституционного суда. И чем раньше мы это сделаем, тем меньше придётся тратить в будущем на расселение аварийного и ветхого жилья, а также на проведение ремонтов с отселением. Не стоит надеяться только на средства собственников жилья, на всю программу их явно не хватит. И сборы на капремонт резко увеличивать тоже нельзя — не та экономическая ситуация».