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В Петербурге ушел из жизни «советский Марсель Марсо» Борис Агешин
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В Петербурге ушел из жизни «советский Марсель Марсо» Борис Агешин 

Интересант 1 час назад
В Петербурге на 78-м году жизни скончался уникальный мим, которого называли «советским Марселем Марсо», заслуженный артист России Борис Агешин. Он работал и с Марком Бернесом, и в легендарном ансамбле Александра Броневицкого «Дружба», где блистала великолепная Эдита Пьеха.
Агешин родился в 1940 году Ленинграде в 1940 году. Его наставником был клоун и цирковой режиссер Рудольф Славский.
Церемония прощания с артистом состоится 29 апреля в 11.00 в Доме Кочневой на набережной Фонтанки. Похороны пройдут на Серафимовском кладбище.
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