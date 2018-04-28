В Петербурге ушел из жизни «советский Марсель Марсо» Борис Агешин

Агешин родился в 1940 году Ленинграде в 1940 году. Его наставником был клоун и цирковой режиссер Рудольф Славский.

Церемония прощания с артистом состоится 29 апреля в 11.00 в Доме Кочневой на набережной Фонтанки. Похороны пройдут на Серафимовском кладбище.