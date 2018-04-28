Старшая дочь Седоковой с новым цветом волос стала копией Селены Гомес

Анна Седокова воспитывает троих детей. С отцом младшего сына Гектора, который появился на свет в прошлом году, она рассталась вскоре после родов. Певица не раз утверждала, что пока не готова к новым отношениям. Она продолжает много работать, заниматься творчеством и уделять внимание детям. Иногда артистка переживает, что плохо справляется с материнскими обязанностями.

Сегодня Седокова показала фото своей старшей дочери Алины. В кадре 13-летняя девочка позирует с розовыми прядями, завитыми в крупную волну. «Когда у тебя невероятная дочь! Горжусь очень тобою и не из-за цвета волос, а из-за того, что ты у меня уникальная, чувственная, очень добрая и смелая! Еще и Олимпиаду выиграла по английскому», — написала певица. Раньше девочка была блондинкой, поэтому поклонники удивились такому смелому преображению.

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Многие отметили, что дочь Анны растет очень красивой. Некоторые пользователи сошлись во мнении, что Алина теперь похожа на американскую звезду Селену Гомес. «На Селену похожа! Боже, какая она красивая», «Какое огромное сходства со своей мамой», «Вроде лицо знакомое. Действительно, кроме как на свою маму, еще и похожа на Селену Гомес», «Аж в глазах рябит от красоты! Какая милая девочка — очень добрые глаза!», — прокомментировали фото подписчики.