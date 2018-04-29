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«Очень красивая девочка!» Фолловеры Анна Седоковой сравнили ее 13-летнюю дочь с Селеной Гомес
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«Очень красивая девочка!» Фолловеры Анна Седоковой сравнили ее 13-летнюю дочь с Селеной Гомес 

WMJ.ru 10 минут назад
Фото: WMJ.ru
На снимке Алина позирует с розовыми волосами. Нам она напомнила дочь супермодели Синди Кроуфорд Кайю, а фолловеры Анны Седоковой считают, что ее дочь похожа на певицу Селену Гомес.
— подписала фото Седокова.
Фолловеры певицы уже сделали Алине сотни комплиментов: «Очень красивая девочка», «Мне кажеться, что она красивее мамы», «На Селену похожа! Боже, какая она красивая», «Вроде лицо знакомое. Действительно, кроме как на свою маму, еще и похожа на Селену Гомес», «Аж в глазах рябит от красоты! Какая милая девочка — очень добрые глаза!», «Красавица», «На Селену Гомес похожа», «На Кайю Гербер похожа», «Невероятно красивая», «Я подумала, что это Селена Гомес», «Очень красивая девочка, особенно глубокий взгляд».
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Фото: Instagram
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