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Снос гаражей на территории МГУ будет осуществляться за счет автовладельцев
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Снос гаражей на территории МГУ будет осуществляться за счет автовладельцев 

ТАСС 23 минуты назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Снос гаражей на территории МГУ имени Ломоносова, где строится научно-технологическая долина, должен осуществляться за счет средств самих автовладельцев, так как установлен факт самозахвата этой земли в прошлом. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе вуза.
В связи с обращениями граждан руководство МГУ инициировало проверку территории, где строится новый научный центр вуза «Воробьевы горы».
"Решением Исполкома Гагаринского Совета народных депутатов г. Москвы от 20.03.1991 г. № 1018 был установлен факт самозахвата земли на указанной территории и самовольный характер имеющихся металлических гаражей. Согласно п.7 упомянутого решения снос существующих гаражей должен производиться за счет средств автовладельцев. По данным Территориального управления Росреестра по г. Москве на вышеуказанных земельных участках нет зарегистрированных прав собственности граждан", — отметили в МГУ.
Там также отметили, что Московский университет проинформировал владельцев незаконных построек о необходимости их сноса в соответствии с действующим законодательством. «Университет не осуществляет сноса гаражей», — подчеркнули в МГУ.
В пресс-службе добавили, что 2 апреля 2018 года в ходе указанной проверки на территории будущей научной долины была обнаружена незаконная свалка мусора и приспособления для его сжигания, которые были незамедлительно разрушены спецтехникой, а пути подъезда к свалке заблокированы. Принято решение об установке стационарных КПП со шлагбаумами.
"Земельные участки находятся в федеральной собственности и в постоянном (бессрочном) пользовании МГУ. В целях выполнения предписаний органов власти и с учетом многочисленных жалоб студентов и жителей прилегающих домов Московский университет заключил соглашения об охране указанной территории, недопущению ввоза мусора на данную территорию и его сжиганию, очистке территории", — заключили в пресс-службе.
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