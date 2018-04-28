Заксобрание КЧР не поддержало запрет на импорт лекарств в качестве контрсанкций 

Законодательное собрание Карачаево-Черкесии не поддержало нормы законопроекта, позволяющие вводить запрет на импорт лекарств и въезд в РФ высококвалифицированных специалистов.
Соответствующие пункты содержатся в законопроекте об ответных мерах на санкционную политику США. Другие положения законопроекта не вызвали нареканий у парламентариев КЧР, сообщает ТАСС.
«Поддерживается, кроме пунктов 14 и 15 статьи 2», — говорится в официальном отзыве республиканского заксобрания на законопроект. Пункт 14 законопроекта позволяет запрещать или ограничивать в трудовой деятельности в РФ граждан США или иных зарубежных государств, в том числе в качестве высококвалифицированных специалистов. Пункт 15 предполагает возможность запрета или ограничения ввоза в РФ лекарств, произведенных в США или иных странах.
По регламенту свои отзывы на законопроект должны представлять правительство РФ, профильные комитеты Совфеда и Госдумы, а также региональные законодательные собрания. Пока из регионов поступило пять отзывов — все они положительные, а заключение парламентариев КЧР стало первым, в котором есть замечания к документу.
Ранее категорически против запрета на импорт лекарств из США выступил председатель СПЧ Михаил Федотов. Кроме того, не включать в санкционные списки товаров и услуг лекарства и медицинские технологии призвала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.