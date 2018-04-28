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Калужские власти отказались от праздничного шествия военных в День Победы
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Калужские власти отказались от праздничного шествия военных в День Победы 

ТАСС 32 минуты назад
ТАСС, 28 апреля. Руководство Калужской области и Калуги приняло решение отменить традиционное прохождение колон силовых структур в День Победы. В будущем парадное шествие воинских подразделений пройдет в регионе только в юбилеи Победы, сообщается в субботу на сайте городской управы Калуги.
"Решением областного и городского руководства шествие — прохождение колонн силовых структур, посвященное Дню Победы, в 2018 году отменено. Этому решению предшествовали предварительные консультации с ветеранскими организациями, ветеранами Великой Отечественной войны, общественностью, высказавшие мнение впредь такие общенациональные мероприятия с прохождением колонн военных отмечать по большим, «круглым» датам", — приводятся в сообщении слова начальника отдела военного комиссариата Калужской области по Октябрьскому и Ленинскому округам Андрея Иванова.
В горуправе также уточнили, что в год 73-ей годовщины Победы над гитлеровским фашизмом впереди праздничных колонн граждан пройдут военнослужащие — связисты из в/ч 10199 и Росгвардии, которые откроют движение торжественного шествия калужан по всей улице Кирова в направлении площади Победы.
Как уточнили в горуправе, в следующий раз полноценное шествие калужане смогут увидеть только в 2020 году, когда будет отмечаться 75-я годовщина Победы.
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