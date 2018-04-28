На въезде в Симферополь снесут 15 рекламных конструкций

СИМФЕРОПОЛЬ , 28 апр — РИА Новости Крым . В столице Республики проведено обследование территорий города, прилегающих к Феодосийскому шоссе. Цель — выявление незаконно установленных объектов. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"Было составлено 11 административных протоколов, выдано 7 уведомлений о прибытии в департамент для предоставления правоустанавливающих документов на земельные участки и размещенные сооружения. Специалистами управления рекламы вручено 15 предписаний на демонтаж незаконно установленных объектов наружной рекламы и информации", — сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

Кроме того, направлены запросы на получение сведений о земельных участках под объектами, размещенными в указанной зоне. Если выяснится, что они установлены незаконно — их снесут.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Симферополе планируется снести более 50 незаконно установленных конструкций.