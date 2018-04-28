Поездки по платной трассе с транспондером обойдутся автовладельцам дешевле на 30%

Этих выходных Никита Мару ждал всю неделю. Собирался открыть дачный сезон. Но главным открытием сегодня для автомобилиста стало повышение тарифов на проезд по платной трассе М11.

Теперь, чтобы добраться до своей дачи под Солнечногорском , Никите придется заплатить наличными 600 рублей.

Так как Ленинградка стоит почти все время, я пользуюсь платной трассой. Ну вот я сегодня узнал, что подняли тарифы как раз, и скорее всего, придется покупать транспондер, чтобы

как-то сэкономить на этом

— Никита Мару, автомобилист.

Именно этого и хотят в управляющей компании.

Во-первых, поездки с транспондером дешевле на 30%, а во-вторых

— становятся еще быстрее. Устройство позволяет проехать пункт контроля без остановок. А значит, никто не будет мешать движению. Особенно сейчас — в пиковый дачный сезон.

Мы вынуждены сделать такие изменения, таким образом стимулируя водителей приобретать транспондеры. Наша задача, чтобы в каждом автомобиле был установлен транспондер, таким образом, платные дороги будут оправдывать свое существование

— Олег Завьялов,

пресс-секретарь

управляющей компании.

Автомобилисты, у которых нет траспондера — платят больше всех. Особенно в выходные дни. Так, например, чтобы доехать до Зеленограда за наличные по платному участку, придется отдать 450 рублей, по пасс-карте

— 360. Еще выгоднее покупать абонементы. Например, на 30 поездок. Тогда один пропуск обойдется в 145 рублей — а это в три раза дешевле! Многие дачники уже задумались о покупке проездной карты.

Впрочем, всегда найдутся те, кому ценовая политика пришлась не по душе, говорят автоэксперты. В первую очередь, нужно понимать, на частной дороге автомобилисты платят за комфорт. А чтобы его поддерживать, управляющая компания вкладывает в дорогу большие деньги.

Деньги, вложенные в постройку, им нужно

по-любому

возвращать, они монополисты практически, поэтому могут цены менять, сколько им угодно

— Алексей Хресин, автоэксперт.