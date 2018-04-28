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Глава управы приглашает жителей района принять участие в посадке деревьев и кустарников
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Глава управы приглашает жителей района принять участие в посадке деревьев и кустарников 

Твоя Газета 41 минуту назад
Фото: Твоя Газета
В апреле в столице стартовал десятый сезон городской акции «Миллион деревьев». Предварительно на портале электронных референдумов «Активный гражданин» обсуждался вопрос о дополнительном озеленении московских дворов.
«В рамках акции «Миллион деревьев», приглашаю жителей принять участие в посадке деревьев и кустарников на территории Академического района», — написала глава управы Эльвира Шигабетдинова на своей странице ВКонтакте.
Глава управы уточнила, что поучаствовать в озеленении родного района можно 29 апреля по адресам:
— Винокурова ул. 15 к.1, начало в 10:30;
— Нахимовский просп. 54/26, начало в 10:30.
30 апреля 2018 г, по адресам:
— Шверника ул. 8/1 к.1, начало в 10:30;
— Шверника ул. 8/1 к.2, начало в 10:30;
— Шверника ул. 8/1 к.3, начало в 10:30.
Как сообщалось ранее, в Академическом районе 22 апреля высадили 6 новых деревьев (рябину, вишню, липу и дуб) на улице Винокурова 7/5 к. 1 и 7/5 к.2, а также 705 кустарников на других дворовых территориях района. 25 апреля, новые деревья появились на ул. Дмитрия Ульянова, д. 24. Среди них клен красный, ель обыкновенная, липа, дуб, рябина и черемуха. Там же высажен кустарник — чубушник венечный, лох серебристый, роза, сирень и смородина. 26 апреля озеленители пришли на ул. Большая Черемушкинская, д.2 к. 5, где, согласно выбору жителей, посадили 4 дерева — рябину и черемуху, а также кустарники смородины и сирени (всего 50 штук).
Озеленение Академического района продолжается.
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