В обновленной «Прибывалке-63» появится расписание маршруток и народные топонимы

Сейчас «Прибывалка» показывает время прибытия на остановки трамваев, троллейбусов и муниципальных автобусов, к ним добавятся пригородные электрички и коммерческие автобусы (более 30 маршрутов). На очереди — метрополитен, речные переправы и шаттлы, которые будут курсировать по городу во время Чемпионата мира по футболу.

Украина, Для удобства иностранных гостей приложение теперь имеет версию на английском языке. Названия остановок, направления маршрутов — все переведено или транслитерировано так, чтобы лучше воспринималось на слух. Русская версия отображается для устройств, в которых страной выбрана Россия Белоруссия или Казахстан , английская — для всех остальных стран.

В новой версии появился контекстный поиск по адресу, топониму или названию достопримечательности. Приложение знает несколько сотен топонимов, часто используемых в речи городских жителей, в том числе «Стошка» и «Управа». На карте в обновленной «Прибывалке-63» теперь можно увидеть, как пройти пешком до выбранной остановки. Получил развитие и встроенный в «Прибывалку» сервис сообщений «Что вокруг меня». Теперь он, помимо актуальных новостей, показывает ближайшие достопримечательности и экскурсии.

Еще одно нововведение: «Прибывалка-63» сможет считывать QR-коды, которые планируется размещать на остановочных павильонах. В случае, если на телефоне уже установлено приложение, при чтении кода на экране появятся прогнозы прибытия транспорта для этой остановки. Если же нет, откроется страница остановки на сайте m.tosamara.ru.

В новой версии приложения для iOS добавился виджет для центра уведомлений с ближайшими остановками, секция часто просматриваемых остановок в поиске, 3D Touch на иконке с остановками, экран обратной связи для отзывов и пожеланий, поиск остановок через Spotlight и другие улучшения. Сейчас «Прибывалка-63» установлена на телефонах около 200 тыс. горожан.