«Почта России» напечатает и доставит фотографии участников ВОВ их родным для шествия «Бессмертный полк» 

ФГУП «Почта России» напечатает и доставит участникам шествия «Бессмертный полк» фотографии их родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«Почта России» и «Волонтеры Победы» проводят акцию, в ходе которой участники народного шествия смогут получить по почте фотографии своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. География проекта включает Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Липецкую, Ростовскую и Рязанскую области, Республики Башкортостан и Дагестан, а также Ставропольский край», — говорится в сообщении.
Уточняется, что жителям указанных регионов для получения фотографий по почте нужно зайти на сайт «Волонтеры Победы» и заполнить анкету. «Почта России» напечатает и доставит заявителям снимки формата А4, обрамленные георгиевской лентой. Заявки принимаются до 3 мая включительно. Доставка фотографий будет осуществлена до местных почтовых отделений, адресаты получат в почтовые ящики соответствующие уведомления.
«Совместный проект всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и «Почты России» является важным этапом подготовки к одному из главных мероприятий празднования Дня Победы — шествию «Бессмертного полка». В 2017 г. шествие объединило в своих рядах более 7 млн человек по всей России», — отмечается в сообщении.