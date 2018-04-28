«Почта России» напечатает и доставит фотографии участников ВОВ их родным для шествия «Бессмертный полк»

ФГУП «Почта России» напечатает и доставит участникам шествия «Бессмертный полк» фотографии их родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Уточняется, что жителям указанных регионов для получения фотографий по почте нужно зайти на сайт «Волонтеры Победы» и заполнить анкету. «Почта России» напечатает и доставит заявителям снимки формата А4, обрамленные георгиевской лентой. Заявки принимаются до 3 мая включительно. Доставка фотографий будет осуществлена до местных почтовых отделений, адресаты получат в почтовые ящики соответствующие уведомления.