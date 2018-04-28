Ещё
Гигантские питоны из болот Флориды направились к городам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гигантские питоны из болот Флориды направились к городам 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Lenta.ru
Темные тигровые питоны, расплодившиеся в болотах на юге американского штата Флорида, движутся к густонаселенным областям полуострова. Об этом сообщает WBBH/WZVN.
Если прежде гигантские змеи селились преимущественно в национальном парке Эверглейдс и его непосредственных окрестностях, то теперь они стали появляться ближе к городам, располагающимся на юго-западе Флориды. По словам биолога Джо Василевки (Joe Wasilewski), питоны уже заняли западное побережье полуострова. «И я боюсь, что они продолжат распространяться», — отметил биолог.
Жительница округа Ли Сара Робинсон (Sarah Robinson) рассказала, что ее знакомые часто публикуют в Facebook фотографии питонов, замеченных в местах, где те прежде не встречались. «У меня есть маленький той-пудель, и я очень беспокоюсь из-за этого, потому что питоны пожирают все на своем пути», — заявила Дайан Черноу (Diane Chernow) из города Форт-Майерс.
Длина типичного представителя этого вида змей составляет 3,7 метра, однако встречаются экземпляры длиной до 5,74 метра. Темные тигровые питоны обитают в Юго-Восточной Азии и попали во Флориду не более 30 лет назад. Они расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова, и стали истреблять местную фауну. О нападениях на людей пока не сообщалось.
Власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников на питонов, призванные сократить поголовье инвазивного вида. С прошлого года таким образом удалось истребить более 850 особей.
В марте сообщалось, что американские исследователи обнаружили темного тигрового питона длиной 3,35 метра, проглотившего белохвостого оленя, который весил больше него. Это первый случай такого рода, известный науке.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом89
США поставили Европе ультиматум
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам361
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением30
Националисты рассказали, когда Киев начнет войну с РФ125
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение