Экипаж приземлившегося без стойки шасси Ил-38 представят к награде

В компании «Ильюшин» отметили, что пострадавших нет, самолётом управляли опытные лётчики-испытатели. «Экипаж будет представлен к наградам», — отметили в корпорации. По факту случившегося проведут расследование.