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Экипаж приземлившегося без стойки шасси Ил-38 представят к награде
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Экипаж приземлившегося без стойки шасси Ил-38 представят к награде 

Говорит Москва 36 минут назад
Фото: MosDay.ru
В компании «Ильюшин» отметили, что пострадавших нет, самолётом управляли опытные лётчики-испытатели. «Экипаж будет представлен к наградам», — отметили в корпорации. По факту случившегося проведут расследование.
Ил-38 принадлежит ВМС Индии.
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