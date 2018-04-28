Транспортные полицейские из Похвистнева задержали детей, обкидавших камнями пассажирский поезд

Сотрудники транспортной полиции по «горячим» следам задержали четверых подростков 12-15 лет, проживающих в с. Абдулино.

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