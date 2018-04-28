Транспортные полицейские из Похвистнева задержали детей, обкидавших камнями пассажирский поезд 

По данным полицейских, информация о том, что на 1368 км перегона станций Сарай-Гир — Абдулино подростки кидают камни в сторону проходящего поезда №148 Астрахань — Нижневартовск, поступила в линейный отдел на станции Похвистнево от дежурной по станции Абдулино. В одном из вагонов было разбито стекло, никто не пострадал.
Сотрудники транспортной полиции по «горячим» следам задержали четверых подростков 12-15 лет, проживающих в с. Абдулино.
"Ребята признались полицейским, что пришли на станцию специально, чтобы покидать камни на рельсы и в проходящие поезда, — сообщили в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте. — На родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Санкция статьи предусматривает для правонарушителей административный штраф от 100 до 500 рублей.