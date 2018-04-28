Сражение при Малоярославце: как французы сели в Лужу в 1812 году

Сражение в районе этого крошечного русского городка в очередной раз убедило Бонапарта в том, что славы завоевателя ему в ожесточенно сопротивляющейся России , не снискать. Крестьяне русских деревень встретили нашествие Наполеона с вилами и косами. Не давали захватчикам ни хлеба, ни фуража, а многие уходили партизанить в леса, кололи и рубили врагов при всяком удобном случае.

Партизаны бьют, крестьяне не дают

Как только Наполеон занял Москву , французы и их союзники в полной мере испытали на себе мощь русского партизанского движения. Октябрь 1812 года стал кошмаром для войск Бонапарта, беспрерывно атакуемых гусарскими и казацкими отрядами, которыми командовали, помимо прославленного поэта Д. С. Давыдова, А. Н. Сеславин, И. С. Дорохов, А. С. Фигнер и др. Дорохов со своим кавалерийским соединением в результате рейда в районе Можайской дороги пленил около 1500 французов вместе с обозами. Затем захватил Верею (ныне — самый маленький город в Московской области ) — удобный плацдарм для вылазок партизан, в зоне действия которых были Смоленская и Калужская дороги.

Не меньше партизан французов мучили крестьяне: ни угрозы, ни деньги не могли заставить неуступчивых русских селян отдавать съестные припасы для людей и корм для лошадей. Пока Кутузов восстанавливал артиллерию, французы бросали пушки, потому что их лошади, тягловая сила, падали замертво от голода, становясь пищей для истощенных солдат.

Вошедший в Москву Наполеон был подавлен и унижен, поскольку понял: Россию он не завоевал, а его обессилевшие и деморализованные войска оказались неспособны к походу на Санкт-Петербург . Бонапарту пришлось даже предлагать мир российскому царю Александру I, но согласия он так и не получил. У Наполеона оставался единственный выход — отступать по той же дороге, по которой он шел на Москву, — к Смоленску, где у французов располагались базы снабжения.

Рассчитывали закрепиться, а зря У Наполеона было намерение выдвигаться на Смоленск, минуя Калугу. В этом районе французская армия собиралась основательно запастись продуктами и фуражом. На плацдарме территории, прилегающей к Западной Двине и Днепру, полки Бонапарта рассчитывали закрепиться и набрать силы для нового, решающего завоевательного похода, планируемого на следующий год.

На центральном маршруте отступления французов к Смоленску неприятеля поджидали полки фельдмаршала Кутузова. Части Наполеона уклонились от прямого столкновения с основными соединениями русских и изменили намеченный путь.

Со временем наша разведка выяснила, что главные силы Наполеона концентрируются в районе Малоярославца. Таким образом, первостепенной задачей русской армии стало перекрыть Калужскую дорогу, по которой собирались перемещаться неприятельские войска. [С-BLOCK]

С 24 октября начались ожесточенные бои за Малоярославец . Менее чем за сутки он превратился в пепелище, усеянное обгоревшими и разрубленными трупами. С каждой стороны сражались свыше 20 тысяч солдат и офицеров. Сам полуторатысячный город как таковой в стратегическом плане ценности не представлял — важным был район реки Лужи, в котором французы имели возможность для дальнейшего маневра.

На следующий день Кутузов неожиданно отвел войска от практически выгоревшего дотла Малоярославца более чем на 2 км, приготавливаясь к обороне. Ранним утром этого же дня казаки Матвея Платова атаковали бивуаки французов и захватили 11 пушек. Этот нежданный рейд чуть не оказался роковым для самого Наполеона, поскольку он со свитой находился поблизости. Возможно, это нападение стало для Бонапарта определяющим при принятии последующего решения поскорее убраться из России.

Пора спасаться

Во время боев за Малоярославец, который неоднократно переходил из рук в руки, потери обеих сторон по самым скромным подсчетом составили порядка 9 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести (значительная часть последних попросту сгорела в пылавшем городе). На просьбу своих генералов дать войска для того, чтобы пробиться к Калуге, Наполеон сказал, что теперь надо думать только о том, как спасать оставшуюся армию.

У Наполеона под Малоярославцем была 70-тысячная армия, у Кутузова — более чем 90-тысячная. Войска Бонапарта для решающей атаки не располагали ни достаточным количеством артиллерии, ни боеспособной конницей — крайне ослабленная вследствие недостатка продовольствия и фуража армия Наполеона на тот момент могла только отступать. Сражение за Малоярославец лишь истощило ее и без того подорванные силы.

По той же дороге, что наступали на Москву, французы массово спасались бегством, бросая по пути орудия и оставляя за собой обглоданные трупы павших лошадей.