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В Курганской области усилена группировка МЧС
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В Курганской области усилена группировка МЧС 

Уральский меридиан 29 минут назад
Фото: Уральский меридиан
39 спасателей Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (УРПСО) направлены в субъекты Уральского федерального округа для усиления группировки МЧС в целях оперативного реагирования на угрозы, вызванные пожароопасным и паводкоопасным периодами. Спасатели работают в Курганской, Челябинской, Тюменской и Свердловской областях.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области, в Зауралье усилия прибывших дополнительного спасателей направлены на профилактическую работу среди жителей Щучанского района. В предстоящие праздники там ожидается тёплая погода, преимущественно без осадков. Поэтому спасатели разъясняют жителям об опасности палов сухой травы, соблюдении противопожарных мер в весенний период. Жителям многоквартирных жилых домов вручают тематические памятки и напоминают, что в период предстоящих праздников, когда многие устремятся на отдых в леса и парки, необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не омрачить отдых себе и окружающим. Вместе с сельскими старостами и представителями органов местного самоуправления спасатели проводят патрулирование территорий, прилегающих к населённым пунктам, с целью выявления нарушителей правил противопожарного режима и своевременного реагирования на возможные загорания.
В готовности к вылету на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные природными пожарами и паводком на территории УрФО, в аэропорту Кольцово г. Екатеринбурга несут дежурство два вертолёта Ми-8 МЧС России.
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