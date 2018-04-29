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На Урале усилили группировку МЧС и спасли рыбаков
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На Урале усилили группировку МЧС и спасли рыбаков 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сегодня работают в Курганской, Челябинской, Тюменской и Свердловской областях. В Тюменской области специалисты УРПСО участвуют в проведении превентивных мероприятий по безопасному пропуску паводка в Ишимском районе. Спасатели выполняют подготовительные работы к возведению дамб для защиты населенных пунктов от паводковых вод. С учетом динамики подъема воды в р. Ишим необходимость в дополнительной защите может возникнуть в самое ближайшее время. Напомним, что здесь в прошлом году талые воды нанесли значительный урон населению и инфраструктуре.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на Среднем Урале спасатели несут круглосуточное дежурство на одном из самых опасных и популярных водоемов у свердловских рыбаков — Белоярском водохранилище, где сегодня были эвакуированы 60 рыбаков с двух отколовшихся льдин. Пострадавших нет, в течение часа все рыбаки были сняты со льдин и доставлены на берег.
Сотрудники МЧС, полиции и администрации муниципального образования продолжают плановое патрулирование Белоярского водохранилища. На Сысертском водохранилище спасатели вместе с сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам также проводят массовую разъяснительную работу с населением об опасности выхода на лед.
В Курганской области в предстоящие праздники ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. Поэтому спасатели разъясняют жителям об опасности палов сухой травы, соблюдении противопожарных мер в весенний период. Жителям многоквартирных жилых домов вручают тематические памятки и напоминают о необходимости неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Вместе с сельскими старостами и представителями органов местного самоуправления спасатели проводят патрулирование территорий, прилегающих к населенным пунктам, с целью выявления нарушителей правил противопожарного режима и своевременного реагирования на возможные загорания.
Напомним, что в аэропорту Кольцово Екатеринбурга несут дежурство два вертолета Ми-8 МЧС России, готовые к вылету на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные природными пожарами и паводком на территории УрФО.
Фото ОИиСО ГУ МЧС по Свердловской области
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