На Урале усилили группировку МЧС и спасли рыбаков

Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России сегодня работают в Курганской, Челябинской, Тюменской и Свердловской областях. В Тюменской области специалисты УРПСО участвуют в проведении превентивных мероприятий по безопасному пропуску паводка в Ишимском районе. Спасатели выполняют подготовительные работы к возведению дамб для защиты населенных пунктов от паводковых вод. С учетом динамики подъема воды в р. Ишим необходимость в дополнительной защите может возникнуть в самое ближайшее время. Напомним, что здесь в прошлом году талые воды нанесли значительный урон населению и инфраструктуре.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, на Среднем Урале спасатели несут круглосуточное дежурство на одном из самых опасных и популярных водоемов у свердловских рыбаков — Белоярском водохранилище, где сегодня были эвакуированы 60 рыбаков с двух отколовшихся льдин. Пострадавших нет, в течение часа все рыбаки были сняты со льдин и доставлены на берег.

Сотрудники МЧС, полиции и администрации муниципального образования продолжают плановое патрулирование Белоярского водохранилища. На Сысертском водохранилище спасатели вместе с сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам также проводят массовую разъяснительную работу с населением об опасности выхода на лед.

Курганской области в предстоящие праздники ожидается теплая погода, преимущественно без осадков. Поэтому спасатели разъясняют жителям об опасности палов сухой травы, соблюдении противопожарных мер в весенний период. Жителям многоквартирных жилых домов вручают тематические памятки и напоминают о необходимости неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Вместе с сельскими старостами и представителями органов местного самоуправления спасатели проводят патрулирование территорий, прилегающих к населенным пунктам, с целью выявления нарушителей правил противопожарного режима и своевременного реагирования на возможные загорания.

Напомним, что в аэропорту Кольцово Екатеринбурга несут дежурство два вертолета Ми-8 МЧС России, готовые к вылету на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные природными пожарами и паводком на территории УрФО.