В польском Баранёво проходит акция памяти советских воинов

Ветераны Великой Отечественной войны из Калининграда в сопровождении байкеров и журналистов отправились в польский город Бранёво к крупнейшему захоронению советских воинов в Европе. Акция памяти тут проходит ежегодно.

Огромная мотоколонна пересекла польско-российскую государственную границу. Десятки калининградских байкеров сопровождали автобусы, которые везли ветеранов ВОВ в приграничный город Бранёво. Каждый год перед Днем Победы они приезжают в Польшу , чтобы почтить память боевых товарищей, погибших за несколько месяцев до Победы.

Знаменитая Восточно-Прусская операция. Главное было подавить и уничтожить оставшиеся группировки немцев в Восточной Пруссии и северной части Польши, чтобы открыть дорогу на Берлин. Эта территория была мощным оборонительным рубежом. Победа в Восточной Пруссии далась Красной армии ценой больших боевых потерь. Более 126 тысяч солдат и офицеров погибли и пропали без вести.

Крупное воинское захоронение возникло на окраине немецкого города Браунсберг, теперь это польский Бранёво, еще в ходе боевых действий в феврале 1945 года. Тогда же началось строительство мемориального комплекса на площади 6,5 гектаров. В послевоенные годы сюда переносили останки погибших красноармейцев из окрестных братских и одиночных могил. А в конце 60-х на кладбище был установлен памятник солдатам-освободителям.

Фронтовик Гавриил Хоменко служил в стрелковом полку и всю Восточную Пруссию прошел пешком, в свой 20-й день рождения штурмовал Кенигсберг . У него на глазах гибли товарищи, сам он чуть не погиб, но вспоминает сегодня о другом, самом главном дне в его жизни.

Всего на кладбище захоронено больше 31 тысяч погибших красноармейцев. До сих пор большинство могил безымянные, но поисковая работа не прекращается. Например, здесь похоронен один из всего двух красноармейцев-кубинцев. Коминтерновец Энрике Велар Фигередо закончил в СССР высшее командное училище и снайперскую школу, в 17 лет попал на фронт. Погиб, как герой.

"Он погиб в бою 30 января 1945 года, где он лично поднял взвод в атаку. Убил 4 немцев, потом встал за пулемет и еще 10 положил", — говорит руководитель представительства Минобороны РФ по ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев

На кладбище советских солдат на одну мемориальную плиту стало больше. Калининградские поисковики выяснили, что именно здесь захоронен Герой Советского Союза Иван Макарович Ладушкин . Долгое время считалось, что его могила находится в Калининградской области в городе, которому после войны было присвоено его имя.

Сегодня здесь звучали молитвы на польском и русском языках. Православный и католический священники провели службу по погибшим. Но живые цветы здесь не только в дни памятных церемоний. Это место часто посещают жители Бранёво, которые ухаживают за могилами погибших солдат и зажигают у них лампадки.