Ещё
Памела Андерсон сблизилась с Николаем Басковым в новом телешоу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Памела Андерсон сблизилась с Николаем Басковым в новом телешоу 

Teleprogramma.pro 59 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Согласно анонсу телеканала «Россия 1» сразу после майских праздников зрителей ждет грандиозная премьера нового развлекательного проекта «Лига удивительных людей». По замыслу продюсеров, известные артисты, спортсмены и просто люди с неординарными способностями представят свои таланты на суд строгого жюри.
"Исход борьбы непредсказуем: в студии проекта их ждут сильнейшие соперники и таланты, которыми так богата наша страна!» — сообщается на сайте телеканала. Судить конкурсантов будут как представители отечественного шоу-бизнеса, среди них: боксер Николай Валуев, актриса Мария Аронова и певец Николай Басков, так и иностранные гости.
Одной из первых по этому поводу в Москву прилетит Памела Андерсон. Актриса и модель неоднократно бывала в столице, в одном из интервью она признавалась, что у нее есть русские корни, однако обзаводиться российским гражданством Андерсон пока не спешит.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1746944249376562019_52922525"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Добавим, что ранее на телеканале «Россия 1» существовал проект «Удивительные люди», где участники со сверхспособностями соревновались друг с другом за звание лучшего. Победителем второго сезона шоу стал Роман Страхов, который на скорость собирал кубик Рубика.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Рисковый и дерзкий!»: Мазур рассказала о романе с пасынком Джигарханяна Презентация новой песни Шурыгиной с треском провалилась Красавица-внучка Иосифа Кобзона вышла в свет на закрытии ММКФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом89
США поставили Европе ультиматум
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам361
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением30
Националисты рассказали, когда Киев начнет войну с РФ125
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение