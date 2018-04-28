Памела Андерсон сблизилась с Николаем Басковым в новом телешоу

Согласно анонсу телеканала «Россия 1» сразу после майских праздников зрителей ждет грандиозная премьера нового развлекательного проекта «Лига удивительных людей». По замыслу продюсеров, известные артисты, спортсмены и просто люди с неординарными способностями представят свои таланты на суд строгого жюри.

Одной из первых по этому поводу в Москву прилетит Памела Андерсон . Актриса и модель неоднократно бывала в столице, в одном из интервью она признавалась, что у нее есть русские корни, однако обзаводиться российским гражданством Андерсон пока не спешит.

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