«Российского Илона Маска» убили в тюрьме после группового изнасилования

«Ничего не плати и никому ничего не отдавай». Это было последнее, что Наталья услышала от своего мужа.

За две недели до этого его арестовали по обвинению в растрате государственных средств, принадлежащих российскому флоту. Его компания выиграла выгодный тендер, связанный с производством подводных лодок.

На видеозаписи видно, как его вместе с тремя сокамерниками выводят из камеры 5 февраля. Возвращается один уже в одиночестве, а еще через два часа его обнаруживают мертвым.

Этот случай демонстрирует как беззаконие, царящее в российских тюрьмах, так и жестокость нравов в российском военно-промышленном комплексе, в слежке за которым был обвинен норвежец Фруде Берг (Frode Berg).

Сначала просто мучали, потом изнасиловали

Спустя два месяца после его смерти ход событий смогла восстановить «Новая газета».

Журналисты газеты ознакомились с протоколом вскрытия, проведенной судмедэкспертами Санкт-Петербурского медицинского университета.

В протоколе сообщается, что же на самом деле произошло с Валерием в камере до так называемого «самоубийства».

1) Валерию сломали нос и нанесли несколько травм головы.

2) Спина также была сломана.

3) На теле обнаружено несколько десятков и резаных колотых ран.

4) Обнаружены ожоги от кипятильника, в том числе в районе рта.

5) Шнур, на котором Валерий якобы повесился, длиной всего 40 сантиметров — а это невозможно провернуть для человека со сломанной спиной. Кроме того, странгуляционные борозды указывают, что его душили дважды.

6) Вскрытие установило, что перед смертью он подвергся жестокому изнасилованию и другим действиям сексуального характера. Обнаружены также следы спермы по меньшей мере двух человек.

«Русский Илон Маск»

Так Валерия звали друзья, гордившиеся успехами его небольшой компьютерной компании.

Сравнение с основателем «Теслы» (Tesla) и мультимиллионеров Илоном Маском несколько преувеличено. Однако как предприниматель в России Пшеничный добился недюжинного успеха: у его фирмы имелась своя контора в уютном квартале на Мойке и масса сотрудников.

В 2015 году Пшеничный подписал контракт с « Адмиралтейскими верфями » на 400 миллионов рублей. По заказу российского флота компания Пшеничного разрабатывала трехмерные модели подводных лодок класса «Варшавянка». Однако прошлой осенью у него отобрали предприятие вместе с программным оборудованием.

После этого его обвинили в завышении стоимости заказа в сговоре с главой «Адмиралтейских верфей».

Последняя запись Валерия

По видеозаписи, добытой российскими журналистами, можно восстановить часть произошедшего.

Рано утром трех сокамерников выводят в коридор, и камера пустеет.

Валерий спокойно разговаривает с охранником и на несколько часов остается один. Примерно в 12:00 его уводят. Он уходит добровольно и возвращается примерно в 14:00. Больше живым его не видели.

В ближайшие два часа камеры не работают.

В 16:00 охранник приводит обратно одного из заключенных. Они обнаруживают тело Валерия и оповещают о его смерти.

Врачи и охрана появляются незамедлительно, что говорит о том, что они всю дорогу держались неподалеку.

«Я никогда не встречала такого же умного, яркого, сильного, позитивного человека. Он был уверен в себе, в своей позиции, знал, что невиновен, и ничего не боялся», — говорит его жена Наталья. Они пробыли вместе 40 лет.

Объяснение российских властей

На вопрос, почему отсутствует видеозапись в момент смерти Валерия, глава УФСИН ответил так: «Как раз в этот двухчасовой промежуток времени на галерее вырубилось электричество. Даже после первоначального осмотра нам стало понятно, что это произошло из-за короткого замыкания — когда Пшеничный выдернул провод из кипятильника и пробовал так свести счеты с жизнью».

Ожоги, удары элекричеством, порезы и сломанную спину глава УФСИН объясняет тем, что Валерий предпринял несколько попыток свести счеты с жизнью. Следы спермы он списывает на лабораторную ошибку.

По его словам, была проведена новая экспертиза, которая полностью опровергла результаты предыдущей.

Кто это сделал?

Судьба Валерия насторожила россиян, которые читают газеты — а их меньшинство.

Статьи на эту тему стали наиболее читаемыми за последние две недели.

И все же внутреннее расследование «Новой газеты» пока ни к каким результатам не привело. На государственном телевидении по-прежнему молчание.

Были взяты пробы у всех заключенных и сотрудников тюрьмы. Врачи утверждают, что остатки спермы не принадлежат никому из них.