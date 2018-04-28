«Российского Илона Маска» убили в тюрьме после группового изнасилования 

«Ничего не плати и никому ничего не отдавай». Это было последнее, что Наталья услышала от своего мужа.
«Самоубийство», — так тюремные врачи прокомментировали смерть предпринимателя Валерия Пшеничного, произошедшую в СИЗО-4 в Санкт-Петербурге 5 февраля.
За две недели до этого его арестовали по обвинению в растрате государственных средств, принадлежащих российскому флоту. Его компания выиграла выгодный тендер, связанный с производством подводных лодок.
На видеозаписи видно, как его вместе с тремя сокамерниками выводят из камеры 5 февраля. Возвращается один уже в одиночестве, а еще через два часа его обнаруживают мертвым.
Этот случай демонстрирует как беззаконие, царящее в российских тюрьмах, так и жестокость нравов в российском военно-промышленном комплексе, в слежке за которым был обвинен норвежец Фруде Берг (Frode Berg).
Сначала просто мучали, потом изнасиловали
Спустя два месяца после его смерти ход событий смогла восстановить «Новая газета».
Журналисты газеты ознакомились с протоколом вскрытия, проведенной судмедэкспертами Санкт-Петербурского медицинского университета.
В протоколе сообщается, что же на самом деле произошло с Валерием в камере до так называемого «самоубийства».
1) Валерию сломали нос и нанесли несколько травм головы.
2) Спина также была сломана.
3) На теле обнаружено несколько десятков и резаных колотых ран.
4) Обнаружены ожоги от кипятильника, в том числе в районе рта.
5) Шнур, на котором Валерий якобы повесился, длиной всего 40 сантиметров — а это невозможно провернуть для человека со сломанной спиной. Кроме того, странгуляционные борозды указывают, что его душили дважды.
6) Вскрытие установило, что перед смертью он подвергся жестокому изнасилованию и другим действиям сексуального характера. Обнаружены также следы спермы по меньшей мере двух человек.
«Русский Илон Маск»
Так Валерия звали друзья, гордившиеся успехами его небольшой компьютерной компании.
Сравнение с основателем «Теслы» (Tesla) и мультимиллионеров Илоном Маском несколько преувеличено. Однако как предприниматель в России Пшеничный добился недюжинного успеха: у его фирмы имелась своя контора в уютном квартале на Мойке и масса сотрудников.
В 2015 году Пшеничный подписал контракт с «Адмиралтейскими верфями» на 400 миллионов рублей. По заказу российского флота компания Пшеничного разрабатывала трехмерные модели подводных лодок класса «Варшавянка». Однако прошлой осенью у него отобрали предприятие вместе с программным оборудованием.
После этого его обвинили в завышении стоимости заказа в сговоре с главой «Адмиралтейских верфей».
Последняя запись Валерия
По видеозаписи, добытой российскими журналистами, можно восстановить часть произошедшего.
Рано утром трех сокамерников выводят в коридор, и камера пустеет.
Валерий спокойно разговаривает с охранником и на несколько часов остается один. Примерно в 12:00 его уводят. Он уходит добровольно и возвращается примерно в 14:00. Больше живым его не видели.
В ближайшие два часа камеры не работают.
В 16:00 охранник приводит обратно одного из заключенных. Они обнаруживают тело Валерия и оповещают о его смерти.
Врачи и охрана появляются незамедлительно, что говорит о том, что они всю дорогу держались неподалеку.
«Я никогда не встречала такого же умного, яркого, сильного, позитивного человека. Он был уверен в себе, в своей позиции, знал, что невиновен, и ничего не боялся», — говорит его жена Наталья. Они пробыли вместе 40 лет.
Объяснение российских властей
На вопрос, почему отсутствует видеозапись в момент смерти Валерия, глава УФСИН ответил так: «Как раз в этот двухчасовой промежуток времени на галерее вырубилось электричество. Даже после первоначального осмотра нам стало понятно, что это произошло из-за короткого замыкания — когда Пшеничный выдернул провод из кипятильника и пробовал так свести счеты с жизнью».
Ожоги, удары элекричеством, порезы и сломанную спину глава УФСИН объясняет тем, что Валерий предпринял несколько попыток свести счеты с жизнью. Следы спермы он списывает на лабораторную ошибку.
По его словам, была проведена новая экспертиза, которая полностью опровергла результаты предыдущей.
Кто это сделал?
Судьба Валерия насторожила россиян, которые читают газеты — а их меньшинство.
Статьи на эту тему стали наиболее читаемыми за последние две недели.
И все же внутреннее расследование «Новой газеты» пока ни к каким результатам не привело. На государственном телевидении по-прежнему молчание.
Были взяты пробы у всех заключенных и сотрудников тюрьмы. Врачи утверждают, что остатки спермы не принадлежат никому из них.
Уполномоченный по правам человека направила запросы в прокуратуру и УФСИН, чтобы «развеять инсинуации, либо предпринять меры для восстановления справедливости» после смерти Пшеничного.