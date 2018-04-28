Повышение пенсионного возраста прогнозируют в ближайшие месяцы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости на законодательном уровне обсудить вопрос повышение пенсионного возраста. В интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» глава кабмина также отметил, что текущий возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — был установлен в 1930-х годах, с тех пор многое изменилось, включая среднюю продолжительность жизни.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов считает, что решение повысить возраст выхода россиян на пенсию будет принято уже в ближайшие месяцы и это повлечет за собой массу негативных последствий.

Совфеде поспорили с Кудриным о сроках повышения пенсионного возраста «Повышение пенсионного возраста и принятие соответствующего решения возможно уже в ближайшие месяцы. Скорее всего, это дурно отразится на продолжительности жизни. Во-первых, потому что мы находимся в очень сложной экономической ситуации. Одно дело, когда вы повышаете пенсионный возраст на экономическом подъёме, и просто не хватает рабочих рук. А другое дело, когда пенсионеры конкурируют с молодыми людьми и ни тех, ни других работодатели брать не хотят, потому что у них есть низкооплачиваемые иностранные рабочие. Экономика не испытывает потребности в таком количестве работников пенсионного возраста. Будет безработица, нервозность, больше сердечных приступов, выше смертность. Демографический бум у нас не начался и с повышением пенсионного возраста точно не начнется», — заявил экономист в эфире НСН.

По мнению Колташова, этому решению есть альтернатива — легализовать и включить в программу получения российского гражданства большое количества молодых мигрантов — но правительство не согласится на такой шаг. «Это изменило бы баланс между трудоспособным населением и пенсионерами в лучшую сторону. Но дело в том, что такой аргумент не принимается, хотя это логичное решение для страны, которая принимает десятки миллионов трудовых мигрантов», — сказал эксперт.

«Медведев, как и Кудрин (экс-министр финансов Алексей Кудрин — прим. НСН) следуют определенной доктрине — надо повысить пенсионный возраст, потому что пенсии должны быть меньше, получателей пенсий должно быть меньше. Руководствуются не интересами человека и не экономической логикой, а этой неолиберальной доктриной и интересами определенных групп собственников», — отметил Колташов в беседе с НСН.

Вопрос повышение пенсионного возраста обсуждается уже не первый год. Ранее экс-министр финансов Алексей Кудрин, возглавляющий сейчас Центр стратегических разработок, назвал среди своих ошибок как чиновника то, что правительство не подняло пенсионный возраст, пишет РБК. ЦСР уже подготовил предложение об увеличении пенсионного возраста к 2034 году до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин.