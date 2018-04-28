«Плясала до упаду»: Валерия похвасталась танцем с сыном

Народная артистка России певица Валерия продолжает радовать поклонников новыми снимками со своего прошедшего больше недели назад 50-летнего юбилея. Однако среди множества фотографий лишь одна получила массу единодушных восторженных отзывов в сети — это был пойманный момент ее зажигательного танца с младшим сыном Арсением

50-летний юбилей Валерии даже неделю спустя продолжает будоражить любопытство ее поклонников, ведь артистка щедро делится с ними все более новыми фотографиями, сделанными во время торжества. Так, в сети попал невероятно «живой» и наполненный особым очарованием снимок Валерии, которая по-настоящему наслаждалась зажигательным танцем со своим младшим наследником — пианистом Арсением Шульгиным. «Сеня меня в танце закружил. Плясали до упаду, разошлись под утро», — сообщила в своем Инстаграм-аккаунте гордая за наследника артистка.

Поклонники пришли в восторг от публикации, на которой Валерия выглядит не как звезда эстрады, а как счастливая мать взрослого сына. «Очень красиво и ярко! Счастливая мама, замечательные дети!» «Суперские какие с Арсением! Разве скажешь, что мама с сыном?! Прям девушка девушкой!» «Очень мне этом мальчик нравится! Да и вообще трогательный момент» «Он у вас умница и красавец! Гордость мамы!» «Очень милое фото! Мама и сын! Увидеть бы еще видео!»