«Кристал Пэлас» разгромил «Лестер» и другие результаты 36-го тура АПЛ 

Представляем результаты 36-го тура АПЛ.
"Саутгемптон" — «Борнмут» 2:1 Голы: Тадич, 25 — 1:0, Кинг, 45 — 1:1, Тадич, 54 — 2:1 "Саутгемптон": Маккарти, Худт, Йосида, Бертран, Беднарек, Лемина, Ромеу, Редмонд (Лонг, 59), Тадич (Уорд-Проуз, 87), Соареш, Остин (Хейбьерг, 72).
"Борнмут": Бегович, Кук, Дэниэлс, Фрэнсис, Аке, Кук, Гослинг (Серман, 72), Фрэйзер, Кинг, Уилсон (Дефо, 64), Муссе (Айб, 64).
Предупреждения: Кук (4), Беднарек (47), Уорд-Проуз (89).
"Ньюкасл" — «Вест Бромвич» 0:1 Гол: Филлипс, 29 — 0:1 "Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Ласселс, Дамметт (Мерфи, 58), Кенеди, Ритчи, Шелви, Диаме, Йедлин, Перес (Хоселу, 78), Гэйл (Слимани, 65).
"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Гиббс, Ньом, Хегази, Филлипс, Ливермор, Брант, Макклейн (Эванс, 90), Родригес (Крыховяк, 77), Рондон.
Предупреждения: Ливермор (37), Ньом (45), Диаме (68), Макклейн (82).
"Хаддерсфилд" — «Эвертон» 0:2 Голы: Тосун, 39 — 0:1, Гуйе, 77 — 0:2 "Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Конголо, Хадерджонай, Шиндлер, Хогг (Мэлоун, 62), Муй, Притчард, ван Ла Парра (Депуатр, 75), Мунье, Кванер (Биллинг, 59).
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Бейнс, Коулмэн, Джагелка, Гуйе, Шнайдерлин, Влашич (Фунес Мори, 75), Уолкотт, Тосун (Ньяссе, 72), Руни (Дэвис, 63).
Предупреждение: Хогг (50).
"Кристал Пэлас" — «Лестер» 5:0 Голы: Заа, 17 — 1:0, Макартур, 38 — 2:0, Лофтус-Чик, 81 — 3:0, ван Анхолт, 84 — 4:0, Бентеке (пен), 90 — 5:0 "Кристал Пэлас": Хеннесси, Томкинс, ван Анхолт, Уорд, Сако, Заа, Макартур (Шлупп, 83), Таунсенд (Бентеке, 86), Кабай, Лофтус-Чик (Ли Чун Юн, 86), Миливоевич.
"Лестер": Хэймер, Морган, Магуайр, Чилуэлл, Марез, Олбрайтон, Ндиди (Драгович, 51), Чоудури (Адриен Силва, 46), Грэй, Ихеаначо, Варди.
Предупреждения: Кабай (53), Адриен Силва (77).
Удаление: Олбрайтон (56).
"Бернли" — «Брайтон» 0:0 "Бернли": Поуп, Лонг, Уорд, Лоутон, Тарковски, Леннон (Нкуду, 72), Корк, Вествуд (Хендрик, 81), Гудмундссон, Вуд (Воукс, 66), Барнс.
"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Сальтор (Скелотто, 89), Данк, Стивенс, Кайяль, Кнокерт, Гросс, Искьердо (Марч, 85), Ульоа (Мюррей, 67).