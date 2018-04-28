Молодые парламентарии назвали три основные проблемы молодежи Калининградской области

Мой Калининград . В Калининграде в областной думе 27 апреля состоялась встреча членов Молодежной парламентской ассамблеи (МПА) при облдуме с молодежными объединениями Калининградской области

На встрече, приуроченной ко Дню российского парламентаризма, представители активной молодежи обсудили развитие молодежного парламентаризма на территории региона, а также заслушали доклад о работе МПА за прошедший год.

Участие в мероприятии приняли члены Молодежной парламентской ассамблеи и Молодежного правительства Калининградской области, представители регионального отделения «Российские студенческие отряды», молодежного крыла Калининградского областного объединения организаций профсоюзов, областных молодежных организаций, а также школьники и студенты.

Выступая с докладом о деятельности Молодежной парламентской ассамблеи за 2017 год, ее председатель Нуне Шевцова рассказала о работе организации на федеральном и региональном уровне, а также озвучила планы на текущий год. Подробно в докладе раскрыты три основные направления работы ассамблеи: законотворческая, проектная и образовательная деятельность.

В рамках законотворческой работы одним из знаковых мероприятий в 2017 году стал региональный форум молодежных законодательных инициатив, в котором приняли участие молодые депутаты, члены Молодежного правительства Калининградской области, студенты БФУ имени И. Канта, КГТУ, Западного филиала РАНХиГС , представители молодежных общественных организаций региона.

В качестве экспертов на форуме выступили председатель областной думы Марина Оргеева , а также депутаты.

Молодые парламентарии активно реализуют на территории региона федеральный проект «Каждый день горжусь Россией !». В рамках этого проекта 22 апреля состоялось международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», а 9 декабря 2017 года — всероссийская акция «Тест на знание истории Отечества». В этих акциях приняли участие 2500 жителей Калининградской области. По итогам апрельского тестирования Калининградская область стала самой масштабной площадкой в России.

На протяжении 2017 года члены МПА принимали участие в международном Форуме «Эрасмус» и Всемирном фестивале молодежи и студентов, федеральных форумах «Ладога», «Балтийский Артек», «Таврида», а также были участниками проекта «Траектория роста», организованного совместно с БФУ имениИ. Канта, и проекта «Избирком 39».

В рамках общеобразовательной деятельности молодые парламентарии регулярно встречаются с председателями профильных комитетов областной думы, посещают заседания комитетов и регионального парламента, получают консультации по своим предложениям и инициативам.

Переходя к планам работы ассамблеи на 2018 год, Нуне Шевцова отметила, что в 2018 году Агентство по делам молодежи провело социологический опрос среди молодежи, результаты которого показали, что респондентов сегодня волнуют три проблемы: трудоустройство, стажировки и приобретение жилья. По словам председателя МПА, при разработке плана работы на 2018 год молодые парламентарии основывались на данных этого опроса. На 2018-2019 годы запланирована работа по реализации трех проектов: «Молодежный жилищный комплекс в Калининградской области», «Ранняя профориентация и стажировки молодежи» и «Молодой специалист».

Кроме проектной и законотворческой деятельности члены МПА планируют в 2018 году принять участие в организации и проведении федерального молодежного форума «Балтийский Артек», а также в разработке концепции духовно-нравственного воспитания молодежи Калининградской области.

Далее участники в формате «открытого микрофона» обсудили развитие молодежного парламентаризма на территории янтарного края. В частности, речь шла о поддержке молодежи на выборах в местные советы, совместной работе над поправками в региональный закон о молодежной политике и участии в молодежных проектах, реализуемых в Калининградской области.

В завершение встречи представители активной молодежи договорились принять участие в торжественном первомайском шествии и митинге в честь Дня весны и труда в Калининграде.