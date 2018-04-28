Восемь стран подтвердили, что представят экспозиции на форуме «Армия-2018» 

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Восемь стран подтвердили, что будут выставлять свои экспозиции на военно-техническом форуме «Армия-2018», который пройдет с 21 по 26 августа в подмосковной Кубинке, сообщил замначальника Главного управления по научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ Роман Кордюков.
"Уже подтверждено участие восьми иностранных экспозиций, не делегаций, а именно экспозиций… Это Армения, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Пакистан и Турция", — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы», уточнив, что «продолжается работа по привлечению к участию в форуме иностранных коллег».
Кордюков также отметил, что ведомство активно ведет работу по привлечению иностранных пилотажных групп к участию в «Армии».
Кроме того, по его словам, уже 820 предприятий подтвердили свое участие. Всего будет представлено более 4 тысяч экспонатов, 310 из которых — из наличия Минобороны РФ.
Он напомнил, что в ходе «Армии-2018» впервые пройдет межведомственный форум «неделя национальной безопасности».
"То есть, по сути дела, будет создана площадка, где все предприятия, организации, структуры, силовые ведомства, министерство образования и науки, министерство связи и коммуникаций, Минсельхоз, практически все структуры, которые задействованы в решении задач развития, укрепления обороноспособности государства, представят свои экспозиции", — отметил Кордюков.