Восемь стран подтвердили, что представят экспозиции на форуме «Армия-2018»

Кордюков также отметил, что ведомство активно ведет работу по привлечению иностранных пилотажных групп к участию в «Армии».

Кроме того, по его словам, уже 820 предприятий подтвердили свое участие. Всего будет представлено более 4 тысяч экспонатов, 310 из которых — из наличия Минобороны РФ.

Он напомнил, что в ходе «Армии-2018» впервые пройдет межведомственный форум «неделя национальной безопасности».