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На содержание дорог у «Самара Арены» регион потратит более 65 млн рублей
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На содержание дорог у «Самара Арены» регион потратит более 65 млн рублей 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Минтранс Самарской области ищет подрядчика, который будет следить за состоянием дорог, подземных пешеходных переходов и освещения вблизи нового спортивного объекта.
Начальная стоимость контракта, предлагаемая ведомством — более 65 миллионов 420 тысяч рублей. За эту сумму подрядная организация обязана будет поддерживать дороги, электроосвещение, светофоры и подземные пешеходные переходы в надлежащем качестве до середины ноября текущего года. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Электронный аукцион проведут во второй половине мая. Тогда определится организация, с которой ведомство заключит контракт. В нем речь идет о содержании улиц Дальней, Арена 2018, 1-й и 2-й Стадионной, а также проездов № 2, 6-11 и их дорожной инфраструктуры. Финансирование будет производиться за счет средств областного бюджета. Точная цена контракта станет известна после проведения электронных торгов.
Фото: ТРК «Губерния»
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