Новости о коррупции за 28 апреля 

Антикоррупционная политика
За 17 лет из России утекло более $430 млрд
В Совете Федерации подсчитали, какую сумму потеряла Россия из-за вывода капитала за рубеж. С 2000 по 2017 год эта цифра составила свыше 430 млрд долларов.
Чистки в ФСБ — ослабление страны или жизненная необходимость?
Станет ли поводом для преследования проштрафившихся сотрудников спецслужб скандал с угрозами главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну со стороны представителей администрации президента и генералитета ФСБ, разбираются политологи.
Борьба с коррупцией
Правоохранители задержали замглавы ГлавУПДК МИД РФ Назыма Юсипова, ранее работавшего зампрефекта на Юге Москвы. Предварительно известно, что чиновника обвиняют в создании ОПГ в коммунальной сфере.
Замглавы Росимущества по Санкт-Петербургу арестовали за растрату
В Санкт-Петербурге под арест взяли замруководителя управления Росимущества по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константина Калниньша. Днем ранее чиновника задержали по делу о пропаже казенного имущества на сумму в 225 млн рублей, а сегодня уже обвинили в растрате.