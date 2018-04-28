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Новости о коррупции за 28 апреля
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Новости о коррупции за 28 апреля 

pasmi.ru 1 час назад
Антикоррупционная политика
За 17 лет из России утекло более $430 млрд
В Совете Федерации подсчитали, какую сумму потеряла Россия из-за вывода капитала за рубеж. С 2000 по 2017 год эта цифра составила свыше 430 млрд долларов.
Чистки в ФСБ — ослабление страны или жизненная необходимость?
Станет ли поводом для преследования проштрафившихся сотрудников спецслужб скандал с угрозами главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну со стороны представителей администрации президента и генералитета ФСБ, разбираются политологи.
Борьба с коррупцией
В Москве за создание ОПГ задержали крупного чиновника МИДа
Правоохранители задержали замглавы ГлавУПДК МИД РФ Назыма Юсипова, ранее работавшего зампрефекта на Юге Москвы. Предварительно известно, что чиновника обвиняют в создании ОПГ в коммунальной сфере.
Замглавы Росимущества по Санкт-Петербургу арестовали за растрату
В Санкт-Петербурге под арест взяли замруководителя управления Росимущества по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Константина Калниньша. Днем ранее чиновника задержали по делу о пропаже казенного имущества на сумму в 225 млн рублей, а сегодня уже обвинили в растрате.
pasmi.ru: последние новости
В Москве за создание ОПГ задержали крупного чиновника МИДа Нездоровье Никиты Белых не позволило ему обжаловать приговор Чистки в ФСБ — ослабление страны или жизненная необходимость?
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