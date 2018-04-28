Новости о коррупции за 28 апреля

Антикоррупционная политика

За 17 лет из России утекло более $430 млрд

Совете Федерации подсчитали, какую сумму потеряла Россия из-за вывода капитала за рубеж. С 2000 по 2017 год эта цифра составила свыше 430 млрд долларов.

Чистки в ФСБ — ослабление страны или жизненная необходимость?

Борьба с коррупцией

Москве за создание ОПГ задержали крупного чиновника МИДа

Правоохранители задержали замглавы ГлавУПДК МИД РФ Назыма Юсипова, ранее работавшего зампрефекта на Юге Москвы. Предварительно известно, что чиновника обвиняют в создании ОПГ в коммунальной сфере.