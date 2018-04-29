Полиция в Пскове устанавливает личность женщины, потерявшей память

ОМВД России по Псковскому району устанавливает личность неизвестной женщины. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Она поступила 19 апреля 2018 года в одно из лечебных учреждений областного центра. По состоянию здоровья или возрасту пациентка не может сообщить о себе никаких сведений. Документов при себе не имеет.

Её приметы: на вид 75-80 лет, худощавого телосложения, волосы седые прямые, рост 150-155 сантиметров.

Была одета: голубая матерчатая куртка, цветной халат, на голове платок цветной, ботинки черного цвета. Особая примета: сутулится, правая кисть руки находится в сжатом состоянии, возможно, после инсульта.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о данной гражданке, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, д. Уграда, д. 19.

Контактные телефоны: 8 (8112) 676-844, 676-874, 59-3300, 676-872 или 02.