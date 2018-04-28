Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». СЗФО. Выпуск № 50

На место Полтавченко претендуют четверо

В понедельник «Незыгарь» написал, что в АП уже лежит список из четырех кандидатов на должность губернатора Петербурга, за каждым из которых стоит «мощная коалиционная группа влияния». Впрочем, ни один из кандидатов не был назван, что тут же вызвало сомнения у наблюдателей — Георгия Сергеевича отправляют в отставку с завидной регулярностью с его назначения на город в 2011 году. Аргументы есть как за досрочный уход Полтавченко, полномочия которого истекают в 2019 году, так и против — вплоть до попыток продавить повестку.

Комментарий: фамилий больше четырех

«Ротенберги будут своих людей предлагать, будет ли это Максим Соколов (министр транспорта) или кто-то другой, Ковальчуки, «Газпром» и Миллер будет принимать участие в этих раскладах, кто-то из силового блока — центров силы огромное количество, кандидат в губернаторы может оказаться из совершенно разных мест. Фамилий можно назвать больше четырех, и за каждым будет группа влияния», — сказал собеседник «ФедералПресс» . Вместе с тем, как мы писали ранее, отставка Полтавченко, если и произойдет, то не в ближайший месяц — маловероятно, что главу региона будут менять до Петербургского международного экономического форума. При этом крайний срок при назначении выборов на сентябрь — июнь, когда в городе будет проходить матчи ЧМ-2018.

Албина наградили за стадион

В тот же день, когда Полтавченко выступал с формальным годовым отчетом в заксобрании, спикер Вячеслав Макаров наградил вице-губернатора Игоря Албина почетным знаком городского парламента «За особый вклад в развитие Петербурга». Как говорят, формально — за завершение петербургской «стройки века» — стадиона на Крестовском острове, а фактически за поддержку. Это скромное награждение, между тем, не осталось без внимания даже федеральных СМИ. Из смешного: телеведущий Иван Ургант в свой программе вспомнил мем 2016 года, который прославил Албина на всю страну, — шедевр про бакланов, которые своими клювами дырявят крышу петербургского стадиона к ЧМ-2018.

Комментарий эксперта: а вдруг некого будет награждать

«Союз между Албиным и Макаровым ни для кого в нашем городе секретом не является, эти два политика друг друга периодически поддерживают, как в выступлениях, так и политике в городе относительно застройщиков и градостроительной планировки. Странно было бы, если б Макаров наградил Константина Серова . Он это сделал в день отчета губернатора не без некоторой демонстративности, но это последнее заседание перед праздниками, все живут в слухах, в том числе в Мариинском дворце и в Смольном, заксобрание уходит на каникулы и соберется только в середине мая. К этому сроку ожидается уже новое правительство РФ, а слухи о перестановках в городе ходят, — вдруг так случится, что 16 мая уже некого будет награждать», — сказал «ФедералПресс» политолог Дмитрий Солонников

Макаров меняет партию

Как писал «ФедералПресс», после выборов возобновилась борьба главного петербургского единоросса Вячеслава Макарова с главой центрального района Андреем Хлутковым. Партия в срочном порядке меняет глав муниципальных отделений в районе, а соответственно и представителей в участковых избирательных комиссиях. Напомним, на прошлой неделе Макаров через «Яблоко» инициировал согласование глав районных администраций законодательным собранием. Как говорят, еще один законопроект «яблочников», который поддержала ЕР о раскрытии Смольным условий концессионных соглашений отложили до 1 июня, якобы спикер просил — непонятно, что с губернатором будет.

Комментарий: Макаров готовится к обновлению

«Все это были сказки, что все помирились. Никто не скрывает, что это (согласование глав заксобранием) сделано для Андрея Драгомировича (Хлуткова), это тоже интересно — из-за одного человека принимать для города «яблочный» закон, который много лет не пропускали. Позиция «Яблока» здесь довольно смешная — они добиваются того, чтобы «Единая Россия», которая доминируют в заксобрании, согласовывала глав администраций. Все это происходит в преддверии перестановок политического руководства и подготовки к выборам в городе в 2019 году. Кроме того, ранее заявленный Турчаком ребрендинг ЕР готовится, и в данной ситуации Макаров готовится к тому, чтобы показать себя активным участником процесса», — сказал собеседник «ФедералПресс».

«Глава района бороться против спикера заксобрания и лидера партии в регионе, конечно, не может, это объективно разные уровни, для страны такая борьба — это нонсенс. Глава района — человек, подчиненный губернатору, а тут не губернатор борется с мэром столицы, что бывает, а один из его подчиненных, нигде кроме Петербурга такое представить невозможно. В обычных ситуациях нападения на исполнительную власть — это проблема, которую решает губернатор, а не его подчиненные. У нас в городе Полтавченко отстранился от политических процессов по тем или иным причинам, поэтому происходят вещи несколько странные», — добавил он.

Как пишет канал «Ротонда», и.о. главы исполкома реготделения ЕР Александр Тетердинко снова не был утвержден на должности генсоветом партии. Напомним, в начале месяца глава петербургских единороссов Макаров устроил ему публичную порку из-за законопроекта о штрафах для владельцев кафе и ресторанов за курение на летних террасах. При этом на фракции законопроет Тетердинко однопартийцы поддержали. Наблюдатели тогда разделились в оценке действий спикера заксобрания: от унижения второго человека в местной ЕР из-за связей со Смольным в обход него до локальных интриг между группами во фракции и партии.

Комментария нет В пресс-службе депутата воздержались от комментариев, как и ранее, во время ситуации с проваленным на голосовании законопроектом.

Тот же самый «Незыгарь», который вначале недели анонсировал уход Полтавченко, в том же сообщении зацепил и главу Ленобласти Александра Дрозденко, по некоторым оценкам, это и было основной целью публикации. Авторы канала написали, что группа Ковальчуков, которой приписывают плотные отношения с ЛО, «сдают своих протеже», а губернатором якобы заинтересовались силовики. Впрочем, как замечает «Протопроедр»: «Дрозденко же к таким вещам восприимчив, он по этому поводу рефлексирует и, в целом, качественное информационное давление может заставить его нервничать». При этом коллега полагает, что это должно повлиять на назначение Дрозденко в новый состав правительства.

Комментарий эксперта: похоже на заказной материал

«В таком виде это похоже на заказной материал, который должен повлиять на кого-то — самого Дрозденко, людей, которые с ним работают, но у автора точно нет информации, будут ли Ковальчуки сливать кого-нибудь, он же не обсуждает с ними, как они видят будущее своей общественно-политической деятельности. Материал скомпонован, чтобы создать некий негативный фон для Александра Юрьевича (Дрозденко). Когда пишут что-то про губернатора или потенциального назначенца на федеральный уровень, пишут, как у него все плохо в регионе, пусть сомнительный, но хоть какой-то компромат вытаскивают, скандалы, негативный опыт в прошлом — тут странно, говорят, что он может быть лишится поддержки одного из центров силы нашей страны. Насколько реалистично вхождение Дрозденко в новый состав правительства никто сейчас не скажет, никто не знает для начала, кто будет главой правительства, только потом пойдет расстановка этажами ниже», — сказал «ФедералПресс» политолог Дмитрий Солонников.

Муниципалов Ленобласти ждут «чистки»

Губернатор Дрозденко на заседании областного правительства в четверг предложил увольнять чиновников и муниципалов в случае неисполнения бюджета. Поводом стал срыв сроков ввода в эксплуатацию инженерной инфраструктуры индустриального парка в Пикалево . До конца 2017 года не освоили 501 млн рублей из федерального бюджета — региону пришлось их вернуть. Между тем, в тот же день в администрации Пикалевского городского поселения сотрудники ФСБ провели выемки документов, их интересовали контракты на строительство недостроенных или не сданных в срок объектов инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, энергетики), входящих в план модернизации моногорода.

Комментарий: проверки продолжатся

Как сообщил «ФедералПресс» источник в областном правительстве, в течение трех месяцев аналогичные проверки пройдут в других районах региона. «Прежде всего, проверять деятельность муниципалов будут в проблемных, приграничных с Петербургом районах: Гатчинском, Всеволожским, и еще тех, через которые из соседних скандинавских стран к нам поедут во время ЧМ-2018 туристы», — сказал собеседник агентства.

Парфенчиков опроверг отставку

«Центр развития региональной политики» проанализировал «Кремлевский рейтинг губернаторов РФ» и сообщил о возможной отставке карельского губернатора, «в виду возможных проблем со здоровьем или переходом на новое место работы». Слухи о возможной отставке карельского главы появились несколько месяцев назад, однако журналистам так и не удалось добиться ни одного официального комментария от республиканских властей. Видимо, прогноз стал последней каплей.

Комментарий: планы Парфенчикова связаны с Карелией

Пресс-секретарь Парфенчикова Диана Василевич сообщила, что слухи о его отставке сильно преувеличены. «В связи с публикациями в СМИ информации о возможной скорой отставке главы РК сообщаю следующее. Планы Артура Олеговича на ближайшие четыре года связаны с Республикой Карелия. Предложений, связанных с его переходом на новую должность, главе не поступало. О состоянии здоровья главы Карелии можно судить по насыщенному графику поездок по районам республики, а также по интенсивной работе за пределами региона. На счету Артура Олеговича не один десяток сдач донорской крови, что свидетельствует об отличном состоянии здоровья», — сказала пресс-секретарь.

Советник Алиханова проработал три дня Леонид Симунин, который проходил свидетелем по делу «Боевой организации русских националистов» (БОРН) и которого СМИ связывают с Владиславом Сурковым , проработал советником губернатора Антона Алиханов меньше трех дней. Утром в пятницу его официально представили на заседании правительства, вечером того же дня глава региона сообщил журналистам о его отставке.

Комментарий: расслабились

«Вы знаете, я этого человека не знаю и с ним незнаком. У нас, как теперь выясняется, советники на общественных началах назначаются аппаратом правительства. Видимо, сотрудники аппарата так некачественно сработали, видимо, они расслабились чуть-чуть» — сказал Алиханов. Он добавил, что область может отказаться от общественных советников губернатора.

Глава Гусева ушел сам В начале недели появилась информация, что пост главы администрации Гусевского городского округа досрочно покинет Евгений Михайлов , который возглавил муниципалитет в 2012 году. Его связывают с бывшим губернатором области Николаем Цукановым , в Гусев он ушел после добровольной отставки с поста руководителя аппарата правительства и предшествующих публикаций о судимости за оборот наркотиков. В четверг муниципальный чиновник ушел в отставку по собственному желанию. До осени, когда в округе пройдут выборы совета депутатов его обязанности будет исполнять замглавы администрации Александр Китаев . С избрания Антона Алиханова губернатором это седьмая отставка руководителя муниципалитета, включая недавний уход мэра Калининграда Ярошука, который возглавлял город 11 лет.

Комментарий: подтвердилось

«Алиханов видит вертикаль, с его точки зрения, он абсолютно прав, проблема в том, что когда он все эти полномочия под себя подгребет, начнутся провалы, неизбежные просто потому, что ни человек, ни группа людей не способна успевать везде. Понятно, что наличие федерального финансирования усиливает желание перераспределить полномочия, например, отнимать полномочия у районов Тверской области — бессмысленно — у них есть полномочия, но нет денег. Вопрос к этому и сводится — почему местные элиты не защищают свою роль элит, я не знаю ответа на этот вопрос — либо договорились, либо «скисли», — сказал «ФедералПресс» политолог, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев

Кутин ушел по личным причинам

На этой неделе добровольно ушел в отставку еще один глава муниципалитета — руководитель администрации Нестеровского района Олег Кутин, который возглавлял район с 2009 года.

Комментарий: сам давно просился

«Он просился в отставку уже давно. Есть у него личные причины. Мы договаривались, что он должен провести хорошо и качественно президентские выборы, и он их провел», — сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов в минувший понедельник. Между тем, по слухам, Кутин может перейти на работу к новому мэру Калининграда Алексею Силанову

Семенцова избавился от приставки врио

В четверг местные депутаты поддержали кандидатуру Алексей Семенцов на должность главы Пионерского округа, который был врио после сити-менеджера Евгения Михейкина , отправленного в отставку за махинации с землей. По оценкам местных наблюдателей, это значительно усилит позиции депутата областной думы, главы «Янтарьэнерго» Игоря Маковского , которого называют крупнейшим землевладельцем в Пионерском. Как говорят и глава совета депутатов Елена Широченко, и Семенцов входят в группу влияния Маковского.