Правительство утвердило устав Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Устав Фонда по сохранению и развитию Соловков или сокращенно Фонда Соловецкого архипелага (ФСА) утвержден постановлением правительства. Документ опубликован в субботу.
Председателем совета Фонда утвержден директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков. Также в руководство ФСА вошли замглавы МЧС Владлен Аксенов, наместник Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря архимандрит Порфирий (Шутов), а также ряд федеральных чиновников.
"Утвердить прилагаемые: устав Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, состав совета Фонда. Установить, что фонд осуществляет мониторинг и ежеквартально докладывает в правительство РФ о ходе реализации мероприятий по сохранению и развитию Соловецкого архипелага", — говорится в постановлении.
Целями ФСА в утвержденном уставе называются обеспечение финансирования и проведения инфраструктуры Соловецких островов, содействие сохранению и реставрации объектов культурного наследия на островах, сохранение природы архипелага. Для этого фонд наделили правом получать средства на сохранение и развитие Соловков, организовывать археологические, исторические исследования, учреждать и выплачивать специальные стипендии и дотации на реализацию проектов по сохранению наследия островов.
На Соловецком архипелаге расположен один из известнейших российских монастырей — Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, основанный в XV веке. В XVII веке монастырь, являясь одним из центров сопротивления реформам Русской православной церкви, проводимых патриархом Никоном, был взят царскими войсками после осады.
Со второй половины XX века на островах расположен Соловецкий музей-заповедник. В 1990-х комплекс памятников музея-заповедника включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.