Правительство утвердило устав Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

МОСКВА , 28 апреля. / ТАСС /. Устав Фонда по сохранению и развитию Соловков или сокращенно Фонда Соловецкого архипелага (ФСА) утвержден постановлением правительства. Документ опубликован в субботу.

"Утвердить прилагаемые: устав Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, состав совета Фонда. Установить, что фонд осуществляет мониторинг и ежеквартально докладывает в правительство РФ о ходе реализации мероприятий по сохранению и развитию Соловецкого архипелага", — говорится в постановлении.

Целями ФСА в утвержденном уставе называются обеспечение финансирования и проведения инфраструктуры Соловецких островов, содействие сохранению и реставрации объектов культурного наследия на островах, сохранение природы архипелага. Для этого фонд наделили правом получать средства на сохранение и развитие Соловков, организовывать археологические, исторические исследования, учреждать и выплачивать специальные стипендии и дотации на реализацию проектов по сохранению наследия островов.

На Соловецком архипелаге расположен один из известнейших российских монастырей — Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, основанный в XV веке. В XVII веке монастырь, являясь одним из центров сопротивления реформам Русской православной церкви , проводимых патриархом Никоном, был взят царскими войсками после осады.