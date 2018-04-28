Школьники из Бабушкинского побывали на заводе микроэлектроники

Ученики 9-х классов ГБОУ Школа № 1095 побывали на экскурсии в ОАО «НИИМЭ и Микрон» — крупнейшем в России и СНГ производителе и экспортере микроэлектроники и интегральных микросхем. Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.

«Во время экскурсии обучающиеся смогли понаблюдать за работой специалистов в стерильном помещении для производства микросхем и электронных чипов, посетили цех производства транспортных карт и чип-модулей для паспортно-визовых документов, а также задали интересующие их вопросы о микроэлектронном производстве», — говорится в сообщении.

По словам педагогов, ребята были в восторге от экскурсии. (ео)