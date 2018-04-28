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Школьники из Бабушкинского побывали на заводе микроэлектроники
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Школьники из Бабушкинского побывали на заводе микроэлектроники 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Ученики 9-х классов ГБОУ Школа № 1095 побывали на экскурсии в ОАО «НИИМЭ и Микрон» — крупнейшем в России и СНГ производителе и экспортере микроэлектроники и интегральных микросхем. Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
«Во время экскурсии обучающиеся смогли понаблюдать за работой специалистов в стерильном помещении для производства микросхем и электронных чипов, посетили цех производства транспортных карт и чип-модулей для паспортно-визовых документов, а также задали интересующие их вопросы о микроэлектронном производстве», — говорится в сообщении.
По словам педагогов, ребята были в восторге от экскурсии. (ео)
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