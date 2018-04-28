Умерла раненая браконьером амурская тигрица Сайхан. Ветеринары два месяца боролись за ее жизнь

В ночь на 28 апреля в Центре «Амурский тигр» умерла тигрица Сайхан. Долгие два месяца лучшие ветеринары страны боролись за ее жизнь: 7 марта хищницу подстрелил браконьер. Пуля раздробила коленный сустав. Храбрая тигрица до последнего боролась за жизнь, перенесла несколько сложнейших операций. Но судьба распорядилась иначе.

Ветеринары сделали четыре операции, чтобы спасти Сайхан — животное теряло много крови при каждой из них. Тигрица стойко переживала все оперативные вмешательства, хотя наркоз и кровопотеря сильно ослабили ее.

Специалисты каждый день наблюдали за состоянием животного. В один момент казалось, что Сайхан идет на поправку. Тогда ветеринары решили транспортировать тигрицу в Москву на реабилитацию, но предварительно сделали несколько анализов и снимков. Когда пришли их результаты, отечественные и зарубежные специалисты в один голос заявили: перелет на большие расстояния будет губительным для хищницы и может привести к летальному исходу. Да и состояние грациозной кошки вновь начало ухудшаться.

Источник фото: Центр «Амурский тигр»

Пресс-секретарь Центра «Амурский тигр» Андрей Шоршин рассказал «360» о том, что специалисты до последней минуты не сдавались и верили, что Сайхан выживет.

Шанс, что хищник выживет, всегда есть. И специалисты делали все возможное, чтобы даже малейшей вероятности дать возможность закончиться успешно. У нас был период, когда стало ясно, что в дикую природу Сайхан не вернуть, но чтобы сохранить жизнь и дать ей возможность жить в системе зоопарков — для этого делалось все возможное. Руки никогда не опускались, старались изо всех сил. Прошли разных специалистов — и российских, и зарубежных. Мнения были разные

— Андрей Шоршин.

В последние дни жизни Сайхан существовала только на обезболивающих препаратах. Каждый раз вводить их хищнице было угрозой для жизни специалистов: она перестала подпускать к себе людей и рычала, чувствуя приближение человека. Вводить наркоз снова было бы смертельно для ее ослабленного организма. «Все необходимые медикаменты Центр для тигра закупал, но получилось так, что этого оказалось, к сожалению, недостаточно», — поделился Шоршин.

Источник фото: Центр «Амурский тигр»

После удаления раздробленного сустава тигрица никогда не смогла бы снова жить в дикой природе. Зоозащитники надеялись поселить Сайхан в вольер, где смогли бы наблюдать за ее состоянием. Однако чуда не случилось.

По словам пресс-секретаря Центра, теперь главная задача организации — найти браконьера, ответственного за произошедшее.