На Новопесчаной 1 мая проведут семь творческих мастер-классов

Сразу семь мастер-классов проведут в День Весны и Труда, 1 мая, на площади у кинотеатра «Ленинград», где проходит фестиваль «Московская весна a cappella». Также гостей ждут выступления профессиональных музыкальных коллективов. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

— Каждый час с 12.00 на площадке будут проходить мастер-классы. Так, в 15.00 состоится бесплатное занятие «Весенняя игрушка», а часом позже детей научат декорировать рамку для фотографий при помощи цветов, бусин и лент, — поделился один из организаторов.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте https://moscowseasons.com/ru/event/tantsuem-dzhaz-modern-i-balet-na-novopeschanoi-ulitse.

Адрес: Новопесчаная улица, владение 12. (мю)