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На Новопесчаной 1 мая проведут семь творческих мастер-классов
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На Новопесчаной 1 мая проведут семь творческих мастер-классов 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Сразу семь мастер-классов проведут в День Весны и Труда, 1 мая, на площади у кинотеатра «Ленинград», где проходит фестиваль «Московская весна a cappella». Также гостей ждут выступления профессиональных музыкальных коллективов. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.
— Каждый час с 12.00 на площадке будут проходить мастер-классы. Так, в 15.00 состоится бесплатное занятие «Весенняя игрушка», а часом позже детей научат декорировать рамку для фотографий при помощи цветов, бусин и лент, — поделился один из организаторов.
С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте https://moscowseasons.com/ru/event/tantsuem-dzhaz-modern-i-balet-na-novopeschanoi-ulitse.
Адрес: Новопесчаная улица, владение 12. (мю)
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