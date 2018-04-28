WWF: особо ценные леса России получат новый правовой статус

Новая редакция Лесоустроительной инструкции, которая была утверждена приказом Министерства природы России , вступит в силу 4 мая 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе WWF. Документ предполагает выделение особо защитных участков как объектов Национального лесного наследия.

К ним будут относиться леса, имеющие историческое, культурное, научное или религиозное значение, и малонарушенные территории. WWF борется за создание Национального лесного наследия с 2012 года и полагает, что создание нормативной базы станет эффективным инструментом ответственного лесопользования.

По словам директора по природоохранной политике WWF России Евгения Шварца, в нашей стране много мораторных участков, для которых правовой статус объекта Национального наследия оптимален, — в частности, на северо-западе России и на Кавказе. По словам Шварца, на сегодняшний день площадь таких участков — более 2 млн га.

Возможность придать лесам новый правовой статус позволит компаниям ответственного лесопользования, вводившим добровольные моратории вырубки на арендованных ими территориях, исключить их из расчета пользования древесиной и перестать платить за них аренду.

Общественный совет Рослесхоза и WWF с 2012 года предлагали придавать лесам особый правовой статус — как менее затратный вариант по сравнению с созданием «традиционных» особо охраняемых зон. Также лесозаготовительные компании смогут, опираясь на новую инструкцию, использовать такой статус территории в рамках программы сертификации FSC.

Леса, не подвергавшиеся значительным антропогенным нарушениям, сохраняют экосистему местности и ее биологическое разнообразие — растений и животных и естественные связи между ними. Сейчас площадь таких территорий, согласно данным организации, сокращается. Запрет налагается только на промышленное использование лесов, получивших новый статус, — а значит, в них не нужно вводить болезненные для интересов местного населения ограничения на охоту, рыболовство, экотуризм, использование недревесных и пищевых ресурсов.

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