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В парке Северного речного вокзала проведут спортивный праздник
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В парке Северного речного вокзала проведут спортивный праздник 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
На территории парка Северного речного вокзала в День Победы, 9 мая, состоится окружной спортивный праздник. К участию приглашаются горожане в возрасте от четырех лет.
— Программа состязаний очень обширна. Участники будут соревноваться в электронном тире, «веселых стартах», дартсе, настольных играх, пинг-понге, флорболе, петанке и игровом полиатлоне, — отметил представитель пресс-службы Центра физической культуры и спорта САО.
Также на празднике можно будет сдать нормы ГТО. Победителям и призерам вручат памятные подарки.
Начало в 12.00. Парк Северного речного вокзала расположен по адресу Ленинградское шоссе, владение 51. (мю)
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