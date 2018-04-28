В парке Северного речного вокзала проведут спортивный праздник

На территории парка Северного речного вокзала в День Победы, 9 мая, состоится окружной спортивный праздник. К участию приглашаются горожане в возрасте от четырех лет.

— Программа состязаний очень обширна. Участники будут соревноваться в электронном тире, «веселых стартах», дартсе, настольных играх, пинг-понге, флорболе, петанке и игровом полиатлоне, — отметил представитель пресс-службы Центра физической культуры и спорта САО.

Также на празднике можно будет сдать нормы ГТО. Победителям и призерам вручат памятные подарки.

Начало в 12.00. Парк Северного речного вокзала расположен по адресу Ленинградское шоссе, владение 51. (мю)