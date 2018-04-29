Третьяков надеется, что «Аэрофлот» не накажет невиновную стюардессу

Ранее Третьяков в своем аккаунте в «Твиттере» написал, что 25 апреля в самолёте «Аэрофлота» Москва-Калининград слышал сделанное по-английски объявление о том, что самолет совершает рейс «Москва-Кёнигсберг», хотя перед этим по-русски город назначения назвали верно. В ответ «Аэрофлот» со своего твиттер-аккаунта сообщил, что проверка подтвердила данный факт, и компания уволит бортпроводницу. История с «увольнением» стюардессы получила широкий общественный резонанс.

В самолёте «Аэрофлота» Москва-Калининград по-русски объявляют, что самолёт выполняет рейс Москва-Калининград. А по-английски сразу за этим: рейс Москва-Кёнигсберг. Слышал это собственными ушами в полёте 25 апреля. Разве «Аэрофлот» может именовать города России так, как хочет?

— Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) 27 апреля 2018 г.

"Город Российской Федерации называется Калининград, разве это не должно быть известно сотрудникам Аэрофлота, которые публично объявляют названия городов? Разве они объявляют, что совершается рейс Москва-Ленинград, если город называется Санкт-Петербург ? Они разве объявляют рейс Москва-Сталинград, если город сейчас называется Волгоград ? Какие тут могут быть вопросы?.. Есть ли логика в том, что город, являющийся столицей одного из субъектов РФ, называется не тем названием, какое он носит официально?", — заявил Третьяков РИА Новости.

"Наказывать того, кто это сказал, или не наказывать, я не просил. Я вообще об этом не упоминал", — добавил он.

Третьяков пояснил, что на сообщение о планах уволить бортпроводницу, сделанное с аккаунта «Аэрофлота», он ответил, что объявление было озвучено мужским, а не женским голосом, однако на это ему было сказано, что такие объявления делает старший бортпроводник, и она якобы «сама подтвердила факт предоставления ею искаженной информации».

Он настаивает на том, что «Кёнигсбергом» Калининград по-английски назвал мужчина.

"Если вдруг наказали кого-то несправедливо, а этот человек такого не произносил, если этот человек меня найдет, что нетрудно сделать, то я буду свидетельствовать в пользу того, что было в реальности. Я по-прежнему уверен, что это был мужской голос, а не женский. Я знаю, что такие объявления делает командир корабля, а не старший бортпроводник", — сказал Третьяков.

Он добавил, что после его публикации в соцсетях «началось возмущение», что он «уволил девушку», однако не собирается комментировать действия «Аэрофлота».