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«Аэрофлот» уволит бортпроводницу, назвавшую Калининград Кёнигсбергом
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«Аэрофлот» уволит бортпроводницу, назвавшую Калининград Кёнигсбергом 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Инцидент произошёл 25 апреля во время рейса «Москва-Калининград». Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» Виталий Третьяков, его возмутила ошибка в названии города. После публикации журналиста в Twitter об этом случае «Аэрофлот» пообещал уволить провинившуюся бортпроводницу. Однако Третьяков настаивает, что фразу произнесла не женщина, а мужчина.
«Я не помню за все последние годы, что бы проводники делали такие объявления. Голос был мужской. Я не собираюсь вступать в спор, но такие объявления делает командир. Не только я обратил на это внимание — в самолёте со мной летел как минимум один лично мне знакомый человек. По-русски прозвучало: «Выполняется рейс Москва-Калининград». Потом по-английски: «Москва-Кёнигсберг». Это мерзость и гнусность. Нужно знать, где шутить и как шутить ».
Третьяков отметил, что не требовал наказать виновных в допущенной ошибке. Он добавил, что готов подтвердить свои слова, если уволенная бортпроводница обратиться в суд по факту лишения работы.
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