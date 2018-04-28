«Аэрофлот» уволит бортпроводницу, назвавшую Калининград Кёнигсбергом

«Я не помню за все последние годы, что бы проводники делали такие объявления. Голос был мужской. Я не собираюсь вступать в спор, но такие объявления делает командир. Не только я обратил на это внимание — в самолёте со мной летел как минимум один лично мне знакомый человек. По-русски прозвучало: «Выполняется рейс Москва-Калининград». Потом по-английски: «Москва-Кёнигсберг». Это мерзость и гнусность. Нужно знать, где шутить и как шутить ».

Третьяков отметил, что не требовал наказать виновных в допущенной ошибке. Он добавил, что готов подтвердить свои слова, если уволенная бортпроводница обратиться в суд по факту лишения работы.