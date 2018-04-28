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Волжская ГЭС заканчивает максимальный сброс воды
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Волжская ГЭС заканчивает максимальный сброс воды 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Самая мощная гидроэлектростанция Европы ближайшие четыре дня будет сбрасывать в Волгу до 27 тысяч кубометров воды в секунду. В течение двух недель расход постепенно будет снижаться до 16 тысяч.
V1.ru побывал на нижнем бьефе Волжской ГЭС и понаблюдал за мощным сбросом воды. Территория гидроэлектростанции скорее напоминает санаторий, нежели промзону. Еще с 1960-х годов создатели сооружения решили, что ГЭС будет не только самой мощной в Европе, но и самой красивой. Такой позиции сотрудники придерживаются по сей день. Вдоль берега растут берёзы, акации, хвойные деревья и кустарники. Всю эту красоту видят около двух тысяч сотрудников ПАО «РусГидро». За всеми растениями ведётся бережный уход.
Сегодня один из редких дней в году, когда можно понаблюдать за повышенным сбросом воды. Такое зрелище больше напоминает десятки небольших водопадов, издающих шелест воды в унисон. Мощнейшее гидросооружение способно сбрасывать до 60 тысяч кубометров воды в секунду, но самый сильный сброс был зафиксирован в 1979 году — 32 тысячи кубических метров. В 2018 году этот показатель достаточно солидный. Режим максимально установленного пропуска воды, начался с 21 апреля и потоки воды начали активно наполнять Волго-Ахтубинскую пойму.
— Это так называемая сельскохозяйственная полка, — рассказывает пресс-секретарь Волжской ГЭС Галина Шацкая. — Сейчас необходимо, чтобы вода наполнила ерики, залила луга, увлажнила почву. Волжская ГЭС со 2 мая 2018 года в соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов снижает расходы воды. Среднесуточные сбросы через Волгоградский гидроузел со 2 по 7 мая составят 25000±500 м³/с, 8 мая — 22000±500 м³/с, 9 мая — 19000±500 м³/с, 10 мая — 17000±500 м³/с, 11 и 12 мая — 16000±500 м³/с. Далее около трёх недель будут держать рыбную полку. То есть, это определённый уровень воды, который не изменяется. Это позволит рыбе отнереститься. Потом в июне сброс воды будет еще меньше до межени, то есть самого низкого уровня воды в реке. Это от пяти до шести тысяч кубометров в секунду.
Сейчас одна часть воды проходит через гидроагрегаты, вырабатывая электроэнергию. Другая часть воды проходит через водосливную плотину вхолостую. В конце июня специалисты подсчитают сколько воды прошло через Волжскую ГЭС во втором квартале 2018 года.
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