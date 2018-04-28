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В Нальчике пройдет этап конкурса инновационных стартапов «Потенциал будущего» МГУ
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В Нальчике пройдет этап конкурса инновационных стартапов «Потенциал будущего» МГУ 

«Это Кавказ» 1 час назад
Кабардино-Балкарский госуниверситет осенью примет этап конкурса инновационных проектов и стартапов «Потенциал будущего», который проводится МГУ имени Ломоносова.
«Конкурс инновационных проектов и стартапов «Потенциал будущего», в котором участвуют молодые авторы проектов до 30 лет… в апреле состоялся в пятый раз. В этом году мы приняли решение, что осенью проведем региональный или окружной этап общего проекта здесь в Кабардино-Балкарии и пригласим проектные команды студентов, аспирантов, для того чтобы найти среди молодежи авторов и помочь им довести до совершенства свой проект», — сообщил сопредседатель президиума всероссийской молодежной общественной организации «Российский союз студенческих организаций» Андрей Андриянов во время научной конференции «Перспектива-2018» в КБГУ. Его слова передает ТАСС.
Конкурс предполагает презентацию молодежных идей, стартапов и инновационных проектов. «Победители конкурса имеют потенциальную возможность найти инвесторов, менторов, бизнес тренеров которые помогли бы довести проект до логического финала и внедрить в реальную жизнь», — пояснил он, отметив, что ежегодно в конкурсе принимают участие около 150 проектных команд.
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