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В одном из дворов на Белозерской улице залатали асфальт
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В одном из дворов на Белозерской улице залатали асфальт 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Во дворе дома № 9 по Белозерской улице отремонтировали асфальт. Поводом для этого послужило обращение жителя на портал «Наш город» — он сообщил о ямах, прикрепил к своему обращению фото, и высказал просьбу об устранении неполадки.
Через несколько дней ямы были залатаны, асфальт отремонтирован, а житель получил официальный ответ за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили.
— Эксплуатирующей организацией выполнен ремонт асфальтового покрытия, — говорится в ответе.
Напомним, что о повреждениях асфальтового покрытия можно сообщить на портал «Наш город», выбрав соответствующий раздел. (вт)
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