В одном из дворов на Белозерской улице залатали асфальт

Во дворе дома № 9 по Белозерской улице отремонтировали асфальт. Поводом для этого послужило обращение жителя на портал «Наш город» — он сообщил о ямах, прикрепил к своему обращению фото, и высказал просьбу об устранении неполадки.

Через несколько дней ямы были залатаны, асфальт отремонтирован, а житель получил официальный ответ за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили

— Эксплуатирующей организацией выполнен ремонт асфальтового покрытия, — говорится в ответе.

Напомним, что о повреждениях асфальтового покрытия можно сообщить на портал «Наш город», выбрав соответствующий раздел. (вт)