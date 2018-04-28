Ремонт дорог в Раменском подошел к завершающей стадии

Дорожные службы Подмосковья вовсю готовятся к предстоящему чемпионату мира по футболу. В Раменском районе, например, ремонт дорог уже на завершающей стадии.

На трассе « Кратово — Хрипань» в Раменском районе кипят дорожные работы. Ремонтом занимаются 20 рабочих, им помогают 14 единиц техники. На данный момент на участке сняли старое покрытие и начали укладывать новый асфальт. По этой дороге сборная Португалии по футболу будет ездить на свою тренировочную базу.

Здесь работы производятся укладкой

щебено-мастичным

асфальтобетоном, высокопрочного, который используется также на МКАДе. Работы выполняются нашим подразделением Ногинским ГБО «Мосавтодор». Работы в этом году ведутся на новой технике

— Алексей Трутнев, начальник Управления ремонта автомобильных дорог «Мосавтодор».

Подготовка к чемпионату мира по футболу в регионе началась еще в прошлом году. Тогда было отремонтировано 29 аварийных участков общей протяженностью свыше

80-ти километров.

У нас сейчас стартовала масштабная программа по приведению

улично-дорожной

сети межрегиональных дорог в нормативное состояние, в том числе и к чемпионату мира FIFA 2018. У нас порядка

37-ми участков в программе. Это более 130 километров дорог. Более одного миллиарда рублей мы направили на эти цели из областного бюджета в рамках нашей государственной программы

Андрей Суязов , заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Помимо трассы «Кратово — Хрипань», работа кипит на улицах Чугунова, Туполева и Народной. После укладки нового покрытия, подрядчик обустроит обочины, нанесет разметку и установит новые дорожные знаки. Работы планируют завершить к 20 мая.