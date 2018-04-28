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Ремонт дорог в Раменском подошел к завершающей стадии
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Ремонт дорог в Раменском подошел к завершающей стадии 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Дорожные службы Подмосковья вовсю готовятся к предстоящему чемпионату мира по футболу. В Раменском районе, например, ремонт дорог уже на завершающей стадии.
На трассе «Кратово — Хрипань» в Раменском районе кипят дорожные работы. Ремонтом занимаются 20 рабочих, им помогают 14 единиц техники. На данный момент на участке сняли старое покрытие и начали укладывать новый асфальт. По этой дороге сборная Португалии по футболу будет ездить на свою тренировочную базу.
Здесь работы производятся укладкой
щебено-мастичным
асфальтобетоном, высокопрочного, который используется также на МКАДе. Работы выполняются нашим подразделением Ногинским ГБО «Мосавтодор». Работы в этом году ведутся на новой технике
— Алексей Трутнев, начальник Управления ремонта автомобильных дорог «Мосавтодор».
Подготовка к чемпионату мира по футболу в регионе началась еще в прошлом году. Тогда было отремонтировано 29 аварийных участков общей протяженностью свыше
80-ти  километров.
У нас сейчас стартовала масштабная программа по приведению
улично-дорожной
сети межрегиональных дорог в нормативное состояние, в том числе и к чемпионату мира FIFA 2018. У нас порядка
37-ми  участков в программе. Это более 130 километров дорог. Более одного миллиарда рублей мы направили на эти цели из областного бюджета в рамках нашей государственной программы
Андрей Суязов, заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Помимо трассы «Кратово — Хрипань», работа кипит на улицах Чугунова, Туполева и Народной. После укладки нового покрытия, подрядчик обустроит обочины, нанесет разметку и установит новые дорожные знаки. Работы планируют завершить к 20 мая.
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