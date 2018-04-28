Дом на Ленинском проспекте Калининграда остался без газа

Жители дома по Ленинскому проспекту из-за капитального ремонта дома почти год живут как на пороховой бочке. Подрядчики три раза переделывали крышу. Квартиры на верхних этажах были затоплены несколько раз. Сейчас люди остались без горячей воды и газа.

Ремонт дома на Ленинском проспекте, 10-14, начался ещё в июне прошлого года. Из «хрущёвки» сделать пряничный домик строители обещали за три месяца. В августе объект должны были сдать. Не успели. Продлили до ноября. Сегодня, конец апреля. В доме ремонт ещё продолжается.

Дом только с виду красивый, говорят жильцы. Подъезды и некоторые квартиры в удручающем состоянии. Верхние этажи затопляло раз 50, когда делали кровлю. Жители средних этажей жалуются на грибок, а нижние показывают, как подрядчики искали вентиляцию.

— Года назад сделали ремонт, всё пришлось разобрать, всё расковыряли, всё разбили. Кто это будет компенсировать?

Ванную комнату Галины Пугач разобрали подрядчики в поисках вентиляционной трубы. Также бесчинно расправились и с кухней. Такой плитки теперь точно не найдёшь. Переживает хозяйка. Придется полностью делать ремонт. Причём за свой счет.

Галина Пугач, житель Калининграда:

— Вот разбили сюда, не нашли канала, стали бить здесь, тут оказывается. Вроде есть канал.

Наталья Дорина вспоминает случай в декабре. Соседка чуть не погибла.

Наталья Дорина, житель Калининграда:

— Женщина стала принимать ванну и отравилась, так как засорен был канал, она отравилась продуктами горения, и была отвезена в БСМП.

Андрей Кулик, начальник службы эксплуатации домового газового оборудования:

— Управляющая компания прислала заявку приостановить подачу газа в определённых квартирах, в которых неисправна система вентиляции.

Подрядная организация, которую наняла управляющая компания, чистит в квартирах вентиляционные трубы уже месяц. По словам жильцов, работают всего 2 человека, причем неспешно. Из 4-х домов с марта пока подготовили только один.

Елена Шеина, житель Калининграда:

-Я звоню, моя квартира нужна, нет, не нужна. Я иду на работу. Мне полтретьего звонят, в три часа: «Вы должны быть дома, вам придут прочищать каналы». Это что за организация?

Дом находится под управляющей компанией №7. Общаться с журналистами они отказались. Подрядная организация тоже отказалась от интервью. Жильцы с жалобами обращались и в фонд капитального ремонта, и в Правительство области. Говорят. Что пока ждут ответа. Люди уже в отчаянии. Среди жителей этих домов есть лежачие бабушки. Пойти помыться к родственникам они физически не могут. Сколько еще оставаться без воды и газа? И когда закончатся мучения с ремонтом? Если ответа не дождутся до мая, жильцы грозятся выйти на митинг.