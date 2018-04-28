Ещё
ТЦ в Останкине признан одним из самых безопасных в СВАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ТЦ в Останкине признан одним из самых безопасных в СВАО 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Торговый центр «ВДНХ» признан одним из четырех самых безопасных в округе по результатам прокурорской проверки. Сотрудники ведомства проверяли работоспособность всех противопожарных систем по поручения префекта Валерия Виноградова.
Вместе с тем в другом ТЦ в Останкине — «Рапире» — выявлены многочисленные нарушения. В этой связи его деятельность может быть приостановлена, сообщил зампрефекта Борис Андреев на оперативном совещании в префектуре округа. Кроме «рапиры», в список нарушителей вошло еще три объекта в черте СВАО.
— Прокуратура Северо-Восточного округа столицы ходатайствует о приостановке деятельности трех торговых центров после масштабной комплексной проверки. Это «Лучик» на Алтуфьевском шоссе, «Рапира» на 1-й Останкинской улице и «Дмитровсельхозагро» на проспекте Мира, — пояснил Андреев.
Владельцы указанных торговых центров получили предписания на устранение выявленных нарушений. (иб)
Управа Останкинского района: последние новости
В Останкине сделают открытки для ветеранов Москвичи оценят работу терапевтов в поликлинике Останкина Философские идеи Чернышевского обсудят за круглым столом в центре на Вильгельма Пика
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом97
США поставили Европе ультиматум
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением32
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам364
Националисты рассказали, когда Киев начнет войну с РФ128
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение