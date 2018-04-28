ТЦ в Останкине признан одним из самых безопасных в СВАО

Торговый центр «ВДНХ» признан одним из четырех самых безопасных в округе по результатам прокурорской проверки. Сотрудники ведомства проверяли работоспособность всех противопожарных систем по поручения префекта Валерия Виноградова

Вместе с тем в другом ТЦ в Останкине — «Рапире» — выявлены многочисленные нарушения. В этой связи его деятельность может быть приостановлена, сообщил зампрефекта Борис Андреев на оперативном совещании в префектуре округа. Кроме «рапиры», в список нарушителей вошло еще три объекта в черте СВАО.

— Прокуратура Северо-Восточного округа столицы ходатайствует о приостановке деятельности трех торговых центров после масштабной комплексной проверки. Это «Лучик» на Алтуфьевском шоссе, «Рапира» на 1-й Останкинской улице и «Дмитровсельхозагро» на проспекте Мира, — пояснил Андреев.

Владельцы указанных торговых центров получили предписания на устранение выявленных нарушений. (иб)