Ученики школы «Соколиная гора» побывали в локомотивном депо

Ученики первого «Б» класса отделения школы №429, расположенного по адресу: 5-я улица Соколиной горы, дом 5, посетили музей депо «Сортитовочная» на улице Буракова.

Как пояснили представители школы №429, название музея — «Великий Почин» — относится к началу двадцатого века. Музей посвящен первому субботнику, прошедшему почти сто лет назад, в 1919 году. В. И. Ленин назвал субботник «великим почином» — таким образом он дал высокую оценку полезному для производительности труда начинанию. В ходе того, первого субботника был отремонтирован паровоз серии Ов, являющийся в настоящее время частью музейной экспозиции.

Ребята смогли увидеть легендарный паровоз, в народе называемый «Овечкой», а также побывать в кабине машиниста. Кроме того, первоклассники подержали в руках фрагмент обшивки бронированного вагона, увидели макеты подвижного состава и архивные документы, а также прочие предметы, связанные с историей локомотивного депо «Москва-сортировочная».

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №429 „Соколиная гора“.